En México, el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles arrancó el pasado 9 de enero, por decreto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Para realizarlo, las personas morales deben presentar su RFC; mientras que las físicas necesitan el pasaporte o la CURP.

Sin embargo, dado que es un procedimiento nuevo, aún sigue generando dudas, sobre todo relacionadas con la protección de los datos personales de los usuarios.

Por ejemplo, ¿puede una persona ajena asociar tu línea telefónica? Hoy en Techbit te explicamos qué sucede en este escenario.

Cualquier duda que tengas sobre el registro de celulares, acude con tu compañía telefónica. Foto: Pixabay

Leer también ¡Cuidado! Si te llaman para registrar tu línea es phishing

¿Puede otra persona registrar tu línea en el padrón de telefonía?

El registro de una línea telefónica móvil necesita documentos de identidad del titular, entre ellos la CURP. Y el procedimiento se puede hacer presencial o en línea, pero debes saber que en ambos casos existe este riesgo.

Como usuario, tu obligación es acercarte a los canales habilitados por tu compañía telefónica para realizar el procedimiento. Mientras que las empresas tienen la obligación de verificar que los documentos de identidad presentados realmente sean del propietario de la línea.

Todos los proveedores del servicio telefónico deben implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar que personas ajenas hagan el registro de una línea que no les corresponde.

Pero además, tienen que resguardar la información de identidad de los titulares, a fin de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Hasta el momento, la CTR no ha emitido infamación explícita que pueda orientar al usuario para protegerse de prácticas como la usurpación de identidad en el registro de líneas telefónicas móviles.

Sin embargo, algunas compañías telefónicas como Movistar y A&T han incluido en su proceso de registro métodos de autenticación, por ejemplo, códigos QR únicos, selfies y fotografías. Y, en particular, Bait exige que el usuario tenga acceso físico al dispositivo para completar el proceso.

Aunque estas compañías utilicen diversos métodos de autenticación, siempre es importante verificar que una línea telefónica no haya sido registrada con tu CURP y existe manera de hacerlo.

Las empresas de telefonía deben verificar que la CURP realmente sea de la persona que registra una línea. Foto: Pixabay

¿Es posible saber si tu línea telefónica fue registrada por otra persona?

Al momento de realizar el registro, podrás saber si tu línea ya fue asociada en el padrón telefónico por alguien más o si tu CURP fue vinculada al celular de un tercero.

Aunque todavía no hay muchos mecanismos técnicos para mitigar el riesgo de registros por personas ajenas, una manera de estar alerta es recibir confirmaciones sospechosas del registro.

Por ejemplo, si recibes un mensaje SMS, un correo o cualquier otra notificación sobre el registro exitoso y tú no has realizado el procedimiento, entonces ponte en contacto con tu proveedor de servicio telefónico para solicitar una aclaración.

Esta es una medida de prevención pequeña, pero que puede ayudarte a monitorear si tus datos están siendo usados por otras personas.

Eventualmente se implementarán plataformas que ofrezcan mayor certeza, como el Portal de Consulta que habilitará Telcel el próximo 7 de febrero.

Eso sí, aún falta ver si otras compañías telefónicas se sumarán a este mecanismo o implementan el suyo.

¿Qué hacer si tu línea telefónica fue registrada por otra persona?

De acuerdo con información proporcionada por las operadoras telefónicas como Telcel, si al momento de hacer tu registro detectas o te notifican que tu línea ya fue registrada, debes acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes para recibir orientación.

No olvides presentar tu INE o CURP para validar tu identidad y, posteriormente, que te ofrezcan una aclaración de lo sucedido.

Su tienes más dudas, acércate a tu proveedor de servicio para recibir ayuda. Recuerda que este proceso tiene por fecha límite el 30 de junio de 2026, así que tienes tiempo para hacerlo de manera informada.

Si alguien registró tu linea telefónica, acude con tu proveedor de servicio para solicitar una aclaración. Foto: Unsplash

Leer también ¡Red Dead Redemption llega a Netflix! Cómo jugarlo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters