Apple ha lanzado Creator Studio, una nueva suscripción de aplicaciones para que los usuarios puedan darle rienda suelta a su creatividad con ayuda de la inteligencia artificial (IA).

Los usuarios que utilicen Creator Studio podrán hacer edición de video, composición musical, tratamiento de imágenes y productividad visual. Estas herramientas podrán utilizarse en Mac, iPad y iPhone.

Esta plataforma busca que los usuarios tengan acceso a herramientas de nivel profesional en diferentes disciplinas. En Tech Bit te contamos cuáles son las aplicaciones que incorpora Apple Creator Studio.

Apple Creator Studio: qué es, precio y llegada a México. Imagen: Apple

¿Cuáles son las apps de Apple Creator Studio?

De acuerdo con Apple, Creator Studio incorpora las experiencias ya conocidas de Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers y, más adelante, Freeform. Además de nuevas funcionalidades potenciadas con IA.

En el caso de Final Cut Pro, incorpora nuevas herramientas de edición de video y funciones inteligentes para Mac y iPad, las cuales permiten mejorar la eficiencia de cargas más complejas. Pixelmator por primera vez llegará a iPad con una experiencia optimizada para usar el Apple Pencil.

Logic Pro para Mac y iPad funciona para creación musical y contará con funciones inteligentes. Mientras que Keynote, Pages, Numbers y Freeform, los suscriptores de Apple Creator Studio podrán impulsar su expresividad y productividad con los nuevos contenidos premium y las funcionalidades inteligentes en sus dispositivos Mac, iPad y iPhone

Precio y disponibilidad en México

Apple Creator Studio estará disponible a partir del miércoles 28 de enero por $149 MXN al mes o $1,490 MXN al año, con un mes de prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Por otro lado, profesores y estudiantes universitarios podrán acceder a un precio especial de $49 MXN al mes o $490 MXN al año.

