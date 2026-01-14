Si buscas mayor privacidad en tus chats de WhatsApp, hay una función que está volviéndose popular entre los usuarios porque permite ocultarlos, pero sin eliminar su contenido ni enviarlos a la carpeta de archivados.

Se trata de la herramienta “Restringir”. ¿Quieres saber qué beneficios tiene y cómo activarla? Continúa leyendo porque aquí te damos los detalles.

Puedes restringir todos los chats de WhatsApp que quieras, ya que no hay un límite establecido. Foto: Captura de pantalla

¿Para qué sirve la función "Restringir" de WhatsApp?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la función “Restringir” añade una capa adicional de privacidad a la cuenta de los usuarios. A diferencia de la opción “Archivar”, ésta utiliza patrones de autenticación como Face ID o la contraseña del dispositivo para desbloquear los chats ocultos.

Cuando se activa, también sirve para esconder las notificaciones y que nadie externo pueda leerlas desde la pantalla principal. En lugar de mostrar el mensaje, sólo arroja un breve aviso acompañado por un ícono en forma de punto verde.

Otro dato que debes saber es que los chats restringidos se organizan dentro de un apartado, mismo que puedes encontrar en la parte superior de la pantalla. Al entrar, te solicitará introducir una la contraseña o validar el Face ID para ver las conversaciones.

Por otra parte, si haces una copia de seguridad y la restauras en un nuevo teléfono, los chats restringidos se quedarán así, ya que la única manera de dejar de restringirlos es desde los ajustes de privacidad de la conversación.

Finalmente, otra ventaja de la herramienta "Restringir" es que los chats se quedan ocultos en la versión web o escritorio de WhatsApp Web. Y para abrirlos en la computadora, será obligatorio contar con un código secreto y éste se puede crear desde los ajustes de la función.

Restringir chats de WhatsApp es una medida de protección contra fisgones. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo restringir chats en WhatsApp?

Aunque WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más seguras, no siempre queda exenta de ciberataques, fisgones o simples curiosos. Por lo que restringir los chats que contienen información delicada o confidencial es una medida extra de protección.

Si quieres saber el procedimiento en iOS y Android, aquí te lo compartimos:

Mantén presionado el chat que quieres restringir, y da clic en el ícono superior de los tres puntos.

Selecciona “Restringir chat” y confirma la acción introduciendo la contraseña de tu teléfono, huella digital o face ID.

Y para crear el código secreto de acceso, que te permitirá desbloquear tus chats restringidos en otros dispositivos, realiza lo siguiente:

Selecciona el chat.

Después oprime “Ajustes para restringir chats” y luego “Código secreto”.

Introduce la clave que quieras, puede ser un emoji o una palabra de mínimo 4 caracteres.

Finalmente, verifica la contraseña y acepta.

Recuerda que tu privacidad es un elemento importante dentro del uso de aplicaciones como WhatsApp.

