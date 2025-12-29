El hackeo de las cuentas de WhatsApp es un problema que vulnera la seguridad de los usuarios. Actualmente, existen diversas técnicas a las que los ciberdelincuentes recurren para tomar el control de los datos y la información que almacenan.

Si sospechas que te está sucediendo algo similar, en Techbit te decimos cómo averiguarlo.

Abrir tu cuenta de WhatsApp con redes públicas puede ponerte en peligro. Foto: Unsplash

¿Qué tipo de hackeos hay en WhatsApp?

De acuerdo con la plataforma integral de ciberseguridad Keepnet, las técnicas de hackeo más comunes en WhatsApp son:

Phishing de códigos QR (Quishing): con ella se engaña a los usuarios para que visiten sitios web infectados y, al hacerlo, obtengan el acceso a su cuenta.

Intercambio de SIM: los ciberdelincuentes se hacen pasar por personas comunes para convencer a los proveedores de telecomunicaciones de que emitan una nueva tarjeta SIM; posteriormente, usurpan las cuentas de WhatsApp.

Secuestro de sesión: al utilizar redes WiFi públicas y no cifradas, incrementa el riesgo de que los hackers intercepten WhatsApp para acceder a las cuentas.

Keylogging: al utilizar este software espía, los ciberdelincuentes capturan información confidencial de los usuarios, como datos bancarios y personales.

Infecciones de spyware : El spyware, a menudo oculto en aplicaciones aparentemente inofensivas o que se hacen pasar por WhatsApp, puede robar los contactos, chats e incluso tomar el control de la cámara y del micrófono.

Otro dato que debes saber es que, lamentablemente, WhatsApp no suele alertas cuando una persona externa a ingresado a una cuenta.

No obstante, dicha aplicación sí cuenta con un apartado para revisar, de manera constante, qué dispositivos están vinculados. Y gracias a ello es posible detectar hackeos.

¿Cómo saber si tu cuenta de WhatsApp ha sido hackeada?

En la aplicación de Meta, existen una serie de señales que pueden advertir sobre un posible hackeo, por ejemplo:

Si hay uno o más dispositivos desconocidos que están vinculados a la cuenta del usuario; revisa este dato en "Ajustes", "Dispositivos vinculados" y elimina los que no identifiques.

Si aparecen mensajes extraños o llamadas que como usuario no realizaste.

Si recibes códigos de verificación sin haber hecho ninguna acción que lo requieran.

Si tu perfil ha sufrido modificaciones como cambios en la información, en la foto de perfil, etcétera.

Revisa periódicamente los "Dispositivos vinculados" en WhatsApp. Foto: Freepik

¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp de un hackeo?

La principal medida que puedes tomar para proteger tu cuenta de WhatsApp de un hackeo, es revisar constantemente los dispositivos en los que tu sesión se encuentra activa. Recuerda que si no reconoces alguno, debes borrarlo y cambiar tu PIN de inmediato.

Asimismo, activa la verificación en dos pasos con el siguiente procedimiento:

Dirígete a "Ajustes" y entra en “Cuenta”.

Presiona “Verificación en dos pasos” y luego “Activar o Configurar PIN”.

Ingresa un PIN de seis dígitos y confírmalo.

Después, proporciona un correo electrónico.

En seguida, escribe el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp te ha enviado al correo registrado.

Finalmente, da clic en “Verificar”.

Finalmente, procura mantener actualizada tu app para que cuente con todos los parches de seguridad necesarios, omite los mensajes y llamadas sospechosas, y cierra tu sesión cada que la abras en un dispositivo ajeno, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la computadora de un amigo.

Con estas medidas de seguridad podrás tener la seguridad de que tu cuenta de WhatsApp está protegida de los hackers.

