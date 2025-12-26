Antes de que el año termine, WhatsApp ha decidido mejorar el flujo de comunicación con el lanzamiento de una nueva función en el apartado de estados.

En esta ocasión, la app de mensajería estrena los stickers de preguntas. Gracias a ellos, ahora se pueden publicar frases interrogativas para fomentar la interacción mediante una dinámica de preguntas y respuestas.

En Techbit te enseñamos cómo utilizarlos.

Los stickers de preguntas de WhatsApp llegarán de manera gradual a todos los usuarios. Foto: WhatsApp

Leer también ¿Cómo poner tu correo en modo "no molestar" en vacaciones?

¿Para qué sirven los stickers de preguntas de WhatsApp?

Esta nueva herramienta ya ha comenzado a llegar a ciertos dispositivos iOS y Android, sobre todo, en los que cuentan con la versión más reciente de WhatsApp.

Se trata de stickers interrogativos que permiten que los usuarios hagan preguntas en sus actualizaciones de estados, al igual que en Facebook e Instagram. Ya sea para pedir consejos, para solicitar información sobre un tema o simplemente fomentar la interacción entre contactos.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app, esta pegatina virtual se encuentra en el ícono de “Stickers”, dentro de la sección de Estados. Y utilizarla es sencillo: todas las personas que puedan ver tus estados, tendrán la oportunidad de responder la preguntan del sticker.

Mientras que tú recibirás las respuestas en chats individuales, así que nadie más podrá saber lo que te contestaron. Esto ayuda a cuidar la privacidad de las conversaciones.

Además, si lo prefieres, puedes añadir opciones de respuestas y tus contactos deberán seleccionar la que más les convenza.

Recuerda que, si aún no ves el sticker de preguntas en tu app, todas las funciones llegan de manera gradual. Lo que puedes hacer es revisar que tu WhatsApp esté actualizado.

Lanza preguntas divertidas a tus contactos de WhatsApp con los nuevos stickers. Foto: WhatsApp

¿Cómo usar los stickers de preguntas en tus estados de WhatsApp?

Para utilizar un sticker de pregunta, sólo tienes que hacer lo siguiente:

Toca “Novedades” y oprime el botón de la cámara verde.

Selecciona una foto o fondo de color para subir tu estado.

Posteriormente, toca el ícono “Stickers”.

Da clic en “Pregunta” y escribe una. Si lo prefieres, puedes añadir opciones de respuestas.

Toca y arrastra el sticker para acomodarlo en tu estado y cambiar su tamaño.

Finalmente, publica tu estado.

También tienes la opción de compartir una respuesta recibida, mediante estos pasos:

Toca en "Novedades" y luego en “Mi estado”.

Da clic en el estado de la pregunta y después toca el ícono de visualización (ojo).

Debajo de la respuesta, toca “Agregar al estado”.

Publica la historia y listo.

Como podrás ver, los stickers de preguntas podrás de WhatsApp pueden ayudarte a tener una comunicación divertida con tus contactos. Verifica si tu dispositivo ya cuenta con ellos para que los utilices lo antes posible.

Leer también Spotify investiga hackeo de su catálogo musical

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters