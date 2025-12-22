Pensar en regalar tecnología esta Navidad puede sonar abrumador, pero con el TECNO POVA 7 Pro 5G hay una historia que contar que va más allá de fichas técnicas y números. Es uno de esos celulares que se entienden mejor cuando lo usas en el día a día, especialmente si el gaming forma parte de tu rutina.

Al sostenerlo en la mano, lo primero que llama la atención es su pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 144 Hz. Todo se mueve con suavidad: desde desplazarte por el menú hasta abrir Free Fire y responder rápido en plena partida. Incluso las animaciones de las apps cotidianas se sienten ligeras y naturales, algo que se agradece cuando pasas varias horas frente al teléfono.

El rendimiento corre a cargo del procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, acompañado de configuraciones de memoria que alcanzan hasta 24 GB de RAM extendida y 256 GB de almacenamiento. En la práctica, esto se traduce en poder tener juegos, videos y aplicaciones abiertas sin que el celular se ralentice justo cuando estás a punto de cerrar una buena racha.

POVA 7 Pro 5G: el celular gamer ideal para esta Navidad. Imagen: TECNO POVA

En cuanto al diseño, el POVA 7 Pro 5G no cae en los excesos típicos de los dispositivos gamer. No grita “soy un celular para jugar”, pero sí apuesta por una estética moderna y llamativa, con colores como Negro Geek, Gris Dinámico y Cian Neón, que combinan bien con audífonos, mochilas o accesorios sin desentonar en la escuela o el trabajo.

¿Cómo se siente en el día a día?

Imagina este escenario: viernes por la tarde, vas de regreso a casa y decides iniciar una partida de Free Fire en el camino. La pantalla AMOLED hace que cada toque responda al instante, sin tirones ni retrasos. La batería de 6,000 mAh acompaña bien el ritmo del día: aguanta clases, reuniones y ratos de juego, y todavía suele quedar energía para una última partida antes de dormir.

Pero no todo es gaming. Esa misma pantalla vibrante hace que ver videos o series durante trayectos largos sea cómodo para la vista, y con Android 15 como sistema base, las aplicaciones más usadas se ejecutan sin complicaciones.

A esto se suman detalles prácticos que sí marcan diferencia: el Gorilla Glass 7i protege la pantalla de rayones del uso diario, mientras que el equilibrio del cuerpo evita que el equipo se sienta pesado, incluso después de varias rondas de juego o largas sesiones en redes sociales.

¿Por qué es un regalo ideal esta Navidad?

En estas fiestas, cuando la idea es regalar algo que realmente se use todos los días, TECNO apostó por una edición especial en colaboración con Free Fire. Pensada para quienes disfrutan del juego, pero también para quienes buscan un celular funcional para la vida cotidiana.

Esta versión no se queda solo en lo visual —aunque los detalles inspirados en el universo de Free Fire, junto con la carcasa temática y la caja especial, hacen que abrirlo se sienta como un regalo pensado con intención—. También mantiene el rendimiento necesario para jugar sin interrupciones.

Empacar el celular en una caja especial con temática de Free Fire no es solo un guiño estético. Nadie necesita el nombre de un videojuego para disfrutar un celular, pero para muchos jóvenes —y no tan jóvenes— ese detalle significa que el dispositivo conecta con sus intereses. Por eso, el POVA 7 Pro 5G se vuelve una opción lógica y atractiva para regalar esta Navidad.

Precio y disponibilidad en México

El TECNO POVA 7 Pro 5G está disponible en tiendas en línea como Mercado Libre y Bodega Aurrera en México, en versiones liberadas y con dual SIM, compatible con distintos operadores.

Su precio ronda los 4 mil 699 pesos, colocándolo como una alternativa accesible dentro del segmento gamer, sin sacrificar diseño ni experiencia de uso diario.

