Faltan pocos días para Navidad y Gemini lo sabe muy bien. Es por ello que esta IA se ha convertido en una especie de vidente que te revela cómo gozarás de esta celebración tan esperada.

Y no es que esta inteligencia artificial se haya convertido en un profeta, simplemente se trata de un divertido juego que Google ha lanzado a través de Gemini, llamado “destino navideño”.

Si todavía no sabes cómo festejarás esta fecha tan importante y quieres averiguar qué es lo que la suerte tiene preparado para ti, intenta esta dinámica lo antes posible.

Averigua tu "destino navideño" con Gemini. Foto: Captura de pantalla

¿Qué es el “destino navideño" de Google?

Como lo mencionamos anteriormente, el “destino navideño” es un juego de azar en el que Gemini supuestamente predice la manera en que los usuarios pasarán la Navidad.

La dinámica fue lanzada por Google por medio de su cuenta de X, @googlenespañol, a inicios de mes, con la finalidad de darle a los usuarios un recurso de diversión y que puedan compartir con sus contactos.

“¡Descubre en qué país vas a pasar la Navidad y qué delicia vas a comer según Gemini!” se lee en la publicación; pues el juego no solo muestra en qué país celebrará cada persona la cena del 24 de diciembre, sino que además predice el platillo que protagonizará la reunión.

Además, el “destino navideño” tiene un plus al exponer la receta de dicho guiso, lo que complementa la experiencia del usuario.

¿Cómo conocer tu “destino navideño”?

Para que sepas qué es lo que te prepara el futuro para esta fecha tan especial, solo debes hacer lo siguiente:

Ingresa al siguiente enlace gemini.google.com/share/ y presiona en “Sortear destino navideño ”.

y presiona en “Sortear ”. Si quieres otro resultado, vuelve a oprimir el mismo botón.

Para leer la receta del platillo que te tocó, presiona en “Ver receta”.

¡Descubre con ayuda de Gemini qué nación y platillo te esperan esta Navidad!

Nota: Solo se sortean países de América y comidas tradicionales del continente como pozole, tamales, pavo, matambre arrollado, entre otros.

Con esta plataforma de Google podrás ver el recorrido de Santa durante esta Navidad. Foto: Captura de pantalla

¿Qué otros juegos tiene Google para esta Navidad?

No solo “destino navideño” ha sido lanzado por Google para amenizar las fiestas de fin de año, sino que hay un portal web llamado “Sigue a Papá Noel” en el que hay más de 20 juegos para disfrutar individualmente o con amigos. Puedes visitarlo en la siguiente liga: santatracker.google.com/

“La aldea de Papá Noel es el sitio ideal para que las familias celebren estas fiestas. De la mano de tus personajes favoritos, podrás disfrutar de actividades divertidas, educativas e interactivas para todas las edades”, se lee en la página de Internet.

Además, hay una cuenta regresiva que indica los días que hacen falta para Navidad. Entre los mini juegos que puedes encontrar son:

Pelea de bolas de nieve

Crea un elfo

Batalla de envoltorios

Pingüino atraparregalos

Pintura navideña

Disfruta con tus amigos de estos juegos gratuitos y divertidos que Google ha preparado especialmente para sus usuarios durante esta época navideña.

