Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha brindado un mejor espacio de trabajo en las plataformas de Workspace, como Gmail, Meet, Drive, y otras más. Sin embargo, requiere acceder a cierta información privada de los usuarios para ser más funcional.

Si bien, Gemini suele ser bastante seguro al manejar los datos confidenciales de los internautas, podría conocer información delicada como asuntos personales y contraseñas. Por esta razón se requiere que los usuarios tengan un mayor cuidado con los permisos que le otorgan a esta IA.

Gemini podría serte de mucha utilidad, pero si prefieres no exponer tu información privada, desactiva la IA de tu correo. Foto: Pixabay

Leer también Cómo saber si hay cobertura en tu zona para la red Starlink

¿A qué información tiene acceso Gemini?

De acuerdo con el Centro de ayuda de Google, Gemini posee la capacidad de brindar su servicio de IA en el espacio digital de Workspace, que es el conjunto de aplicaciones que Google conforma para realizar tareas y proyectos de forma individual o colaborativa.

Algunas de las plataformas que forman parte de dicho ecosistema digital y del cual, Gemini podría obtener datos privados son:

Google Drive: La información que puede recabar la IA en esta app es toda aquella que está plasmada en los documentos de Word y plantillas de Excel.

Meet: Los comentarios y grabaciones de esta plataforma pueden ser revisados por Gemini .

. Gmail: Dentro del correo , el asistente virtual de Google puede entrar a las conversaciones y los materiales enviados o recibidos.

, el asistente virtual de Google puede entrar a las conversaciones y los materiales enviados o recibidos. Calendario: Puede registrar los eventos guardados.

NotebookLM: Este servicio de Google puede ser examinado por Gemini, así como los archivos y los textos que los usuarios redactan en ella.

Recuerda que debes de tener una cuenta activa de Google para que puedas utilizar Gemini en estas apps.

Puedes activar y desactivar Gemini en tu correo cada que lo requieras. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo evitar que Gemini acceda tu información privada?

Para que desactives Gemini en tu correo y protejas de mejor modo tu información privada, sigue este procedimiento:

Entra a Gmail y toca el ícono de las tres rayas horizontales que se encuentra en el lado superior izquierdo.

Desplázate hacia abajo y da clic en “Configuración”.

Escoge la cuenta de correo de la que desees desactivar Gemini .

. Ve hacia abajo y busca las pestañas de “Funciones Inteligentes” y “Funciones Inteligentes de Google Workspace”. Desactiva o reactiva ambas, según sea lo que requieras.

Del mismo modo, si deseas que Gemini deje de tener acceso a tus aplicaciones de Google como Drive, puedes desactivar la IA a través de la configuración de cada una de las plataformas, en el apartado de “Funciones Inteligentes de Google Workspace”.

Asimismo, recuerda que es fundamental que elimines tu historial de Google y de Gemini, que resguardes tus contraseñas y elimines los correos que ya no te sirvan, para que de este modo goces de una mayor privacidad.

Leer también Paso a paso: cómo crear una foto profesional para tu CV con Gemini

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters