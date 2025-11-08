Las fotos impresas guardan recuerdos especiales, por ejemplo, momentos únicos con la familia, amigos e incluso con las mascotas. Pero con el paso del tiempo pueden desgastarse, volviéndose opacas, borrosas o se rompen.

Sin embargo, con ayuda de Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, es posible devolverle el color a las fotografías que necesites, sin importar si son digitales o físicas. En Techbit te compartimos el tutorial.

Utiliza Gemini para darle una "manita de gato" a tus fotos antiguas. Foto: Especial

Lo que debes saber antes de editar fotos en Gemini

Gemini puede editar fotos gracias a “nano banana”, el modelo de IA que usa Google para ajustar y generar imágenes. También conocido como Gemini 2.5 Flash Image de Google, tiene la capacidad de distinguir algoritmos escritos y visuales.

Pero antes de que retoques tus fotografías, debes tener presentes los siguientes consejos para hacer una edición segura y práctica:

Para evitar que seas víctima de un ciberataque, utiliza la aplicación oficial de Gemini .

. En caso de que utilices la versión web y no la app, primero lee detenidamente los términos y condiciones del servicio.

Si quieres editar varias fotos, realiza la restauración de una en una para que Gemini trabaje con rapidez.

Procura contar con una conexión WiFi porque si utilizas los datos móviles podría ser lento el proceso.

Realiza el tutorial desde tu celular, computadora o tablet.

Siempre ten cuidado con las fotografías que le compartes a la IA; procura que no muestren contenido sensible.

Recuerda que el uso de esta IA es gratis.

Restaurar fotos con Gemini es muy sencillo, solo debes colocar el prompt correcto. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo mejorar tus fotos antiguas con Gemini?

No necesitas ser un experto para restaurar tus fotografías. Gemini facilita esta tarea, aunque debes colocar el prompt correcto para que el resultado sea como de un estudio profesional:

Reúne las fotos que deseas editar. Si las tienes en físico, primero deberás escanearlas para adjuntarlas en Gemini.

que deseas editar. Si las tienes en físico, primero deberás escanearlas para adjuntarlas en Gemini. Entra a Gemini y da clic en el signo “+” para añadir la foto. Si es la primera vez que harás este truco, lee los términos y condiciones.

y da clic en el signo “+” para añadir la foto. Si es la primera vez que harás este truco, lee los términos y condiciones. Cuando hayas cargado la fotografía, escribe el siguiente prompt "Restaura esta foto mejorando su color y repara las zonas borradas. Hazla lucir más definida y mejora su brillo; no alteres los rasgos de las personas”.

Oprime el botón del avión para enviar la solicitud.

Espera un momento para que Gemini te muestre la foto restaurada.

te muestre la foto restaurada. Finalmente, haz clic en la imagen y luego oprime “Guardar”.

¡Listo! Tus fotos habrán quedado como recién capturadas. Listas para compartirlas con tus contactos o imprimirlas y enmarcarlas.

