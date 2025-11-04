Esta mañana, múltiples reportes de usuarios de todo el mundo indican que WhatsApp Web dejó de responder correctamente al intentar iniciar sesión o enviar mensajes desde el navegador.

Según el portal DownDetector, se registraron cientos de quejas vinculadas específicamente a la versión web, en varios países llegando a más del 81% de problemas reportados.

Hasta las 8:42 de la mañana se reportó el pico más alto con 1516 reportes.

Caída de WhatsApp Web: usuarios reportan que no pueden acceder al servicio. Imagen: captura de pantalla

Los usuarios señalan que la pantalla de WhatsApp Web queda cargando indefinidamente, como si la conexión con los servidores se hubiera interrumpido, mientras que desde el celular, las funciones continúan operando de forma normal

¿Por qué se cayó WhatsApp Web?

Por el momento no existe un comunicado oficial por parte de Meta o el soporte de la plataforma que explique la razón por la que se cayó WhatsApp Web.

Sin embargo, algunos usuarios recomiendan que a aquellas personas que aún les funciona la versión de escritorio, eviten actualizar la página ya que esto podría provocar que la plataforma falle como al resto de la comunidad.

¿Cómo seguir usando WhatsApp en tu computadora?

Debido a que por el momento no se sabe si la situación de la caída de WhatsApp Web es temporal o tardará en reestablecerse, existen un método que puedes usar para seguir usando la plataforma desde tu computadora.

Para ello, puedes usar la aplicación de WhatsApp que está disponible en Windows y MacOs. De acuerdo con muchos usuarios en redes, la aplicación de computadora funciona sin problemas.

Eso sí, deberías haberla tenido instalada en tu computadora previamente porque al intentar descargarla durante la caída puede que falle.

