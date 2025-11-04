La conexión a internet se ha vuelto tan esencial como la luz misma. Trabajar desde casa, estudiar o simplemente disfrutar de una serie son actividades que hoy dependen totalmente de estar conectados.

Pero, ¿qué pasa cuando se va la electricidad? Quedarse sin luz implica también perder la conexión wifi, lo que puede interrumpir tareas urgentes o momentos de ocio. Por fortuna, existen soluciones sencillas que pueden ayudarte a mantenerte en línea.

A continuación, te contamos dos métodos eficaces para seguir navegando sin depender del suministro eléctrico.

Cómo tener internet en tus dispositivos cuando se va la luz. Imagen: Unsplash

Leer también Profeco alerta sobre sitio web falso que roba datos bancarios

Comparte datos desde tu celular

Si tienes un plan de datos móviles, puedes compartir internet con tu laptop o tablet.

En Android tienes que seguir estos pasos:

Ingresa a "Configuración".

Da clic en " Internet y redes".

y redes". Elige "Zona WiFi y conexión".

Activa el botón.

Podrás generar un código QR o establecer una contraseña para conectar tus dispositivos.

En iPhone, los pasos cambian de la siguiente manera.

Da clic en "Configuración"

Ingresa a "Punto de acceso personal"

Activa "Permitir que otros se conecten".

Después, comparte la contraseña del punto de acceso para enlazar otros equipos.

Este método consume datos móviles, por lo que se recomienda verificar el límite de tu plan antes de usarlo durante periodos largos.

Usa un router portátil

Otra alternativa práctica son los routers portátiles, que funcionan con señal 4G o 5G a través de una tarjeta SIM. Estos dispositivos permiten conectar varios aparatos a la vez y pueden recargarse en tiendas de conveniencia.

Cómo tener internet en tus dispositivos cuando se va la luz. Imagen: Unsplash

Algunas marcas que ofrecen routers portátiles son Telcel, Bait, Izzi, Steren y CFE también cuentan con opciones de Internet móvil. Todos incluyen navegación gratuita en redes como WhatsApp, Facebook e Instagram.

Leer también ¿Qué opciones migratorias tienes si quieres estudiar en EU?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters