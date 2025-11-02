Google Maps no solo es útil para encontrar direcciones y obtener rutas cuando se quiere llegar a un destino, sino que incluso permite localizar celulares en caso de robo o extravío. Aquí te decimos cómo utilizarlo para este último propósito.

En todas tus salidas, procura compartir la ubicación de tu celular mediante Google Maps. Foto: Unsplash

Leer también Cómo eliminar las cookies de tu celular para que no te espíen

¿Cómo saber la ubicación de tu celular desde Google Maps?

Para que consultes la ubicación de tu celular, desde la configuración de tu celular, previamente debes activar las opciones “Buscar mi iPhone” en iOS y “Encontrar mi dispositivo” en Android.

Así, cuando entres a tu cuenta de Google Maps desde otro dispositivo (ya sea un celular diferente o tu computadora) podrás ver el lugar donde se encuentra. Esto es especialmente útil en caso de pérdida o robo.

La mejor medida de prevención es compartir tu ubicación con antelación a un contacto de confianza, esto para que pueda saber dónde te localizabas la última vez que viste tu celular.

Si quieres saber cómo configurar la anterior acción y localizar tu celular, sigue estos pasos:

Ingresa, desde el celular que quieres proteger, a Google Maps.

Luego da clic en tu foto de perfil, que se encuentra en el lado superior derecho de la pantalla.

Posteriormente, entra en la opción “Compartir ubicación” y confirma que deseas hacerlo.

Configura el tiempo en que quieres compartir tu ubicación, por ejemplo, un par de horas o por tiempo indefinido.

Por último, selecciona a los contactos que pueden tener acceso a ella y envíaselas por mensaje.

De este modo, en caso de que posteriormente lo necesites, será más fácil encontrar tu celular.

Solo recuerda que si sufres un robo, existe la posibilidad de que los delincuentes desactiven la ubicación del dispositivo o lo apaguen para evitar que sea rastreado.

Google Maps permite compartir la ubicación en tiempo real de un dispositivo. Foto: Captura de pantalla

¿De qué otra manera ver la ubicación de un celular?

Otra técnica que te permite saber la ubicación de tu celular es desde la página de Internet “Encontrar mi dispositivo”. A diferencia del anterior método que implicaba el uso de Google Maps, dicho portal se basa en mapas online.

Lo único que debes tomar en cuenta es que si tienes un iPhone, la ubicación del dispositivo no será reflejada en los planos de la aplicación, sino que por default aparecerá en los mapas de Apple.

Fuera de eso, para encontrar un celular con ayuda del sitio “Encontrar mi dispositivo” sólo debes realizar lo siguiente:

Entra al sitio https://myaccount.google.com/find-your-phone?pli=1

Inicia sesión con la cuenta de Google que hayas tenido en tu dispositivo extraviado.

Posteriormente, selecciona el modelo del teléfono que intentas encontrar.

Finalmente, te saldrá el lugar dónde se encuentra, siempre y cuando esté encendido. Además, observarás su ubicación, el porcentaje de batería y una opción para resetearlo y que nadie haga uso de tus datos.

Desde "Encontrar mi dispositivo" puedes saber la ubicación de tu celular e incluso restablecerlo de fábrica. Foto: Captura de pantalla

¡No olvides activar tu ubicación y compartirla en todo momento!

Leer también Este proyecto permitió construir la era cuántica y ganó un Nobel

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters