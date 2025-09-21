Si eres una persona que utiliza Google Maps para llegar a sus destinos, entonces debes probar este truco en la app: el botón “Compartir tu viaje en tiempo real”.

Con esta herramienta podrás mantener informados a tus amigos y familiares sobre tu ubicación y el progreso de tu recorrido, sobre todo cuando viajas a pie. Hoy en Techbit te mostramos cómo funciona.

Compartir tu viaje en tiempo real desde Google Maps es muy sencillo. Foto: Unsplash

Leer también Conoce Wikiloc, la herramienta fundamental para los excursionistas

¿Cómo compartir tu viaje en tiempo real desde Google Maps?

Recorrer caminos a pie implica tener un sentido de seguridad, ya sea que vayas a caminar cortas y largas trayectorias. No importa cuántos metros sean, siempre debes avisar a una persona de confianza en dónde te encuentras.

El botón de Google Maps puede ayudarte en este propósito. Por eso, el primer paso para compartir tu viaje en tiempo real es concederle a la app el permiso para acceder a los contactos de tu agenda, de WhatsApp o Messenger.

Dicho permiso se puede establecer desde el apartado "Ajustes" del dispositivo iOS y Android. Una vez que ya hayas hecho esta acción necesaria, realiza los siguientes pasos:

Entra a Google Maps y escribe la dirección a la que quieres llegar.

y escribe la dirección a la que quieres llegar. Una vez que el mapa muestre la ruta, escoge la opción “Ir a pie”.

Oprime el botón “Iniciar” y luego ve al panel inferior, donde aparece el tiempo del recorrido y la distancia.

Pulsa “Compartir progreso del viaje” y envía tu ubicación en tiempo real y el estatus de tu caminata a una persona de confianza. Puedes compartirla hasta con 30 contactos.

Las personas con quienes compartas tu trayecto podrán ver cuándo comienza y cuándo termina. También hay una opción para dejar de compartir el viaje, pero te recomendamos no utilizarla para que tus contactos sepan que has llegado seguro.

Ahora puedes compartir tu viaje desde Google Maps con las personas de tu confianza. Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son las ventajas de compartir tu viaje en Google Maps?

Si eres una persona que disfruta mantenerse activo y conocer nuevos lugares caminando, practicando senderismo o hiking urbano, Google Maps puede convertirse en tu compañero de viaje.

Además de su facilidad de uso, otras de sus ventajas para los exploradores son:

Tranquilidad: Con este botón informas a tu familia y amigos que vas seguro en tu viaje.

Organización: Al compartir tu viaje, puedes avisar en tu trabajo u otras personas el estatus de tu traslado por si hay contratiempos.

Localización: Si quedaste de verte con varias personas en un lugar, compartir tu viaje en tiempo real los ayudará a encontrarse rápido y sin perderse.

Recuerda que Google Maps también te permite personalizar tu experiencia de viaje con herramientas adicionales como “Guardar rutas”, “Crear acceso directo” (de tus direcciones más usadas) y “Establecer como favorita” (lugares que te encantan frecuentar).

Leer también Anuncian Meta Ray-Ban Display, primeros lentes IA con pantalla HD

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters