En la era digital, los celulares se han convertido en una extensión de nuestra vida diaria. Prácticamente, los usamos para trabajar, estudiar, comunicarnos y entretenernos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, acumulamos una gran cantidad de aplicaciones que descargamos por curiosidad o necesidad temporal y luego olvidamos.

Borrar las apps que no usamos no solo libera espacio, sino que también mejora el rendimiento, la seguridad y la organización de nuestro dispositivo. Hoy te decimos cómo eliminarlas.

Celular. Foto: Unsplash

Leer también Cómo cargar más rápido tu celular y evitar que se caliente

¿Cuáles son las ventajas de borrar las apps que no se usan?

Eliminar las aplicaciones que ya no utilizamos ofrece múltiples ventajas. En primer lugar, libera espacio de almacenamiento, lo cual permite que el teléfono funcione con mayor fluidez. Muchas apps ocupan cientos de megabytes, y si se acumulan, pueden llenar la memoria interna rápidamente, provocando lentitud y fallos en el sistema.

En segundo lugar, borrar apps innecesarias mejora la duración de la batería. Algunas aplicaciones, incluso sin abrirse, siguen ejecutándose en segundo plano y consumen recursos energéticos. Al desinstalarlas, el celular requiere menos energía para funcionar, lo que prolonga la autonomía del dispositivo.

Otro beneficio clave es la protección de la privacidad y la seguridad. Cada app instalada tiene acceso a ciertos permisos —como ubicación, contactos o cámara—, y mantener aplicaciones olvidadas puede aumentar el riesgo de vulneraciones de datos. Al eliminar las que no se usan, reducimos las posibilidades de que una app obsoleta o maliciosa acceda a información personal.

Por último, mantener solo las aplicaciones útiles ayuda a organizar mejor el teléfono, facilitando la navegación y evitando distracciones. Un dispositivo limpio es más funcional, eficiente y visualmente agradable.

Celular. Foto: Unsplash

¿Cómo borrar las apps que no se usan?

Eliminar aplicaciones es un proceso sencillo que varía ligeramente según el sistema operativo.

En Android, basta con mantener presionado el ícono de la app y seleccionar “Desinstalar”. También se puede hacer desde Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones, donde es posible revisar el uso de almacenamiento y eliminar las que ya no se usan.

En iPhone, se puede mantener presionado el ícono hasta que aparezca una “X” o un menú con la opción “Eliminar app”. Otra opción es ir a Configuración > General > Almacenamiento del iPhone, donde el sistema muestra las aplicaciones ordenadas por tamaño y el tiempo desde su último uso.

Además, existen herramientas automáticas que sugieren qué apps borrar según su nivel de uso. Algunas interfaces incluso permiten “descargar” aplicaciones poco usadas, conservando sus datos por si se reinstalan más adelante.

¿Qué otras apps conviene borrar para limpiar tu celular?

Además de las aplicaciones olvidadas, conviene revisar y eliminar apps preinstaladas o “bloatware” que no aportan valor, como versiones de prueba o duplicados de funciones que ya tiene el sistema. También es recomendable borrar apps de redes sociales o juegos que consumen mucha batería y datos, especialmente si no se utilizan regularmente.

Asimismo, eliminar aplicaciones duplicadas o redundantes —como múltiples navegadores, editores de fotos o reproductores de música— ayuda a liberar espacio y simplificar el uso diario.

Un dispositivo limpio no solo rinde mejor, sino que también cuida nuestra privacidad, nuestra atención y hasta nuestra batería. Mantener el celular ordenado es, en definitiva, una forma moderna de cuidar nuestra vida digital.

Leer también México se consolida como hub global de innovación en salud

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters