Texto de Bruno Juanes, CEO de KIO IT Services

México enfrenta un entorno digital que combina crecimiento acelerado con una amenaza persistente: los ciberataques.

Durante 2024, se registraron más de 324 mil millones de intentos de ciberataques en el país, de acuerdo con Fortinet y esta cifra, además de colocar a México como el país más atacado de América Latina, nos obliga a repensar cómo deben actuar las organizaciones frente a esta realidad.

No se trata de infundir miedo, sino de asumir que operar en este entorno exige nuevas capacidades, soluciones y estructuras. Y que el primer paso para sobrevivir es comprender la magnitud del reto.

Cómo sobrevivir en el país con más ciberataques de América Latina. Imagen: Unsplash

Leer también ¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre?

Hoy los cibercriminales no operan solos, funcionan como redes con infraestructura propia, inteligencia artificial y modelos automatizados que pueden lanzar decenas de miles de escaneos por segundo en busca de vulnerabilidades.

Ante este escenario, las organizaciones requieren contar con una estrategia integral, respaldada por expertos y alineada con los riesgos reales de su operación.

Así debería ser el plan para sobrevivir en un México con ciberataques

La primera línea de defensa es la visibilidad. Saber qué datos tienes, dónde están, quién accede a ellos y cómo se comportan los sistemas es indispensable para anticipar amenazas; definitivamente no puedes proteger lo que no puedes ver.

Las empresas de tecnología ya estamos implementando arquitecturas con microsegmentación lógica, monitoreo permanente desde centros especializados de operación y seguridad (SOC/NOC), y análisis de comportamiento en tiempo real para detectar anomalías.

Estas capacidades permiten mapear el tránsito de la información, gestionar accesos de forma granular y contener cualquier intento de intrusión antes de que se propague.

Pero la tecnología no lo es todo. Gartner y otros analistas coinciden en que la brecha más grande sigue siendo la humana. Un 87 % de las organizaciones que sufrieron vulneraciones en años anteriores lo hicieron por errores internos, mala configuración o falta de capacitación. Por eso, una estrategia efectiva exige una inversión paralela en cultura: formar a los equipos, establecer protocolos claros y reforzar el sentido de corresponsabilidad.

Cómo sobrevivir en el país con más ciberataques de América Latina. Imagen: Unsplash

La ciberseguridad debe dejar de ser un asunto exclusivo del área de sistemas y convertirse en una práctica compartida por toda la organización. No por nada, de acuerdo con la última CEO Survey de Gartner, el 85 % de los CEOs reconoció ahora que las capacidades en ciberseguridad son críticas para el crecimiento de sus organizaciones.

Otro factor clave en esta nueva realidad es la gestión de identidad. El robo de credenciales, muchas veces facilitado por técnicas cada vez más sofisticadas como deep fakes, utilizados para suplantar a directivos o empleados, obliga a las organizaciones a replantear por completo su modelo de acceso. Ya no basta con una contraseña fuerte.

Hoy, es indispensable implementar autenticación multifactor, limitar y rotar los accesos privilegiados, y mantener una supervisión continua de los patrones de acceso. Las organizaciones deben pensar en sus identidades digitales como lo hacen con sus activos físicos más valiosos: asegurarlos, limitarlos y supervisarlos todo el tiempo.

Finalmente, está el papel de los aliados. En un entorno tan cambiante y de momentos hostil, es imposible enfrentar todo en solitario. Las organizaciones necesitan trabajar con especialistas que más allá de vender tecnología, se integren como parte del equipo, aportando innovación, talento y expertise.

La diferencia entre reaccionar a un incidente y prevenirlo suele estar en contar con el acompañamiento correcto, en el momento adecuado.

Sobrevivir a este panorama no es un lujo ni una opción, es una necesidad. Pero más allá de resistir, lo que hoy está en juego es la capacidad de operar con confianza, de innovar sin miedo, de proteger no sólo datos, sino reputación, continuidad y futuro. México tiene la oportunidad de ser el país que marque la pauta sobre cómo se protegen los datos en la era digital.

Leer también Anuncian 60 seleccionados para taller de guionismo CDMX-Netflix

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters