WhatsApp ha anunciado la llegada de los agentes de inteligencia artificial (IA) a la app de mensajería y México será el primer país en el mundo en recibir esta tecnología a partir el próximo 3 de noviembre.

Los agentes de IA llegarán a WhatsApp Business para que los negocios puedan transformar la forma en la que interactúan con sus clientes y concluyen ventas.

"WhatsApp Business se ha vuelto un canal donde puedes prospectar clientes nuevos, donde puedes conectar y dar servicio a tus clientes y, por su puesto, donde puedes vender más. Esto va a tener un impacto importante en la economía del país y nos sentimos muy orgullos como compañía de ser el primer mercado con esta tecnología", aseguró Alejandro de Haro, Industry Lead para Meta en México.

Agentes de IA llegan a WhatsApp Business: así puedes usarlos. Imagen: WhatsApp

De acuerdo con el estudio Morning Consult 2025, 88% de las PyMEs mexicanas dice que WhatsApp le ayuda a generar o a cerrar oportunidades de ventas y 92% usa WhatsApp Business por lo menos una vez a la semana. Además, 79% de los consumidores hoy buscan interactuar con empresas por lo menos una vez a la semana a través de WhatsApp.

En este sentido, la incorporación de los agentes de IA a la app de mensajería significa una oportunidad para pequeñas y medianas empresas para transformar nos solo la comunicación con sus clientes, sino que también en cómo se concluyen las ventas.

Algunas de las tareas que pueden realizar los agentes de IA una vez configurados en una cuenta de WhatsApp Business son: responder preguntas frecuentes de manera automática, recomendar productos del catálogo y ayudar a las empresas a mantener una comunicación más eficiente con sus clientes.

¿Cómo usar los agentes de IA en WhatsApp Business?

Como mencionamos anteriormente, esta herramienta estará disponible hasta el 3 de noviembre y cualquier empresa incorporada a WhatsApp Business podrá usarla de forma gratuita, siempre y cuando cumpla con algunos criterios como usar la aplicación de WhatsApp Business en Español y tener al menos un producto en su catálogo.

Si tu negocio es elegible para comenzar a usar los agentes de IA en la aplicación, tendrás que ir a la la opción de "Herramientas dentro de la aplicación" y seleccionar la que dice "Business AI". Posteriormente aparecerán los pasos a seguir en el menú para personalizar las opciones.

Agentes de IA llegan a WhatsApp Business: así puedes usarlos. Imagen: WhatsApp

Los negocios podrán personalizar la información con la que se entrenan los agentes de IA en WhatsApp Business, para que este construya las respuestas a clientes. Asimismo, los comerciantes podrán determinar cuándo una conversación con el agente de IA debe pasar a una persona del equipo para atender dudas más complejas o específicas.

Para el entrenamiento de tu agente de IA también puedes añadir documentos o fotos sobre temas como precios, menús o más para que el entrenamiento sea completo.

Con esta nueva herramienta, WhatsApp se integra a la visión que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, comparte sobre el futuro de las empresas, en donde asegura que todas tendrán un agente de IA así como ya tienen un correo electrónico, redes sociales y sitio web.

