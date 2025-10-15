Después de casi 24 horas en las que Apple "filtrara" uno de los productos que estaba a próximo a lanzar, la firma de Cupertino presentó la nueva MacBook Pro que viene potenciada con chip M5.

Se trata de una versión "básica" de la MacBook Pro de 14 pulgadas aunque ya viene potenciada con el chip M5, uno de los chips más potentes de la compañía que promete mejoras de rendimiento importantes respecto al chip M4.

El equipo no cuenta con un diseño renovado porque lo encontramos una pantalla Mini LED de 14.2 pulgadas con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo DHR que alcanza hasta los 1,600 nits.

Por otro lado, también mantiene el icónico MagSafe para la recarga de batería y tres puertos USB-C compatibles con Thunderbolt 4, así como un HDMI y conector de auriculares.

MacBook Pro potenciada con chip M5

El cerebro principal de esta computadora es su chip M5, el cual ya mencionábamos anteriormente. Esto le asegura al equipo una gran potencia y grandes velocidades, según Apple.

El chip M5 cuenta con una CPU de 10 núcleos con seis de eficiencia y cuatro de alto rendimiento, mientras que la GPU es de 10 núcleos. Además de un Neural Engine de 16 núcleos.

Información en desarrollo