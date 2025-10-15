Las consolas Xbox ROG Ally y Ally X ha aterrizado en México y en Tech Bit tenemos todos los detalles que debes saber sobre las consolas de Xbox y ASUS que te permitirán disfrutar de diferentes títulos desde cualquier lugar.

Ambas consolas le permitirán a los jugadores disfrutar de videojuegos disponibles en Xbox, Battle.net, Steam y otras plataformas en un solo sistema. Además, tendrá compatibilidad total con Game Pass.

Afortunadamente, México es uno de los países que ya tiene preventa de ambos modelos por lo que ya puedes adquirirlas desde el sitio oficial de Republic of Gamers (ROG).

Xbox anuncia nueva consola consola portatil: Xbox Ally. Fuente: Xbox

Características de la Xbox ROG Ally

Con la Xbox ROG Ally, los usuarios pueden llevar sus juegos de PC a cualquier lugar. Su diseño está inspirado en los controles de Xbox, con empuñaduras contorneadas que brinda comunidad al usarla. Está disponible en color blanco.

Está diseñada para juegos de 720p con una pantalla Full HD de 7 pulgadas y una tasa de frecuencia de 120 Hz.

Xbox ROG Ally y Ally X llegan a México: precios y detalles. Imagen: ROG

La Xbox Ally está potenciada con un chip AMD Ryzen Z2 A, combinado con 16GB de memoria RAM LPDDR5X-6400 y 512 GB de almacenamiento SSD M.2 2280.

Características de la Xbox ROG Ally X

Por su parte, la ROG Xbox Ally X en color negro ofrece la capacidad para juegos de 900p a 1080p, por lo que es la más potente de ambas.

Cuenta con un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de memoria LPDDR5X-8000 y una SSD M.2 2280 de 1TB.

Xbox ROG Ally y Ally X llegan a México: precios y detalles. Imagen: ROG

Tiene una pantalla Full HD de 7 pulgadas y una tasa de frecuencia de 120 Hz con FreeSync Premium que brinda una vista nítida incluso en videojuegos de ritmo rápido. Además, cuenta con tecnología Windows 11.

Precio y disponibilidad

Las consolas Xbox ROG Ally y Ally X ya están disponibles para pre-ordenar a través de la página de ROG ASUS.

La Xbox ROG Ally tiene un costo de 12 mil 499, mientras que la Xbox ROG Ally X tiene un costo de 19 mil 999 pesos.

