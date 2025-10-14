El mundo de la informática ha sufrido por un soldado caído. A partir de hoy, Microsoft pondrá fin al soporte de Windows 10, su sistema operativo lanzado en julio del 2015.

Durante casi una década, este sistema operativo había acompañado a cientos de usuarios Windows. Sin embargo, a partir de hoy las computadoras con esta versión dejarán de recibir actualizaciones de seguridad, parches para errores y soporte técnico.

En este sentido, la solución más viable que pueden seguir los usuarios es actualizar su computadora a Windows 11, el sistema más moderno de la compañía. En Tech Bit te contamos cómo puedes actualizar tu equipo a Windows 11.

¡Adiós, Windows 10! Cómo actualizar tu computadora a Windows 11. Imagen: Unsplash

Paso a paso: cómo actualizar tu computadora a Windows 11

Antes de intentar actualizar tu computadora a Windows 11, deberás asegurarte que tu equipo sea compatible con este sistema.

Para ello, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Procesador: 1 GHz o más rápido, con 2 o más núcleos, compatible con 64 bits

RAM: 4 GB o más.

Almacenamiento: 64 GB o más.

Firmware del sistema: UEFI y Secure Boot habilitado.

TPM 2.0: Debe estar activado.

Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior.

Pantalla: 9 pulgadas o mayor, con resolución HD (720p).

Conexión a Internet: Necesaria para la configuración inicial.

Si tu equipo no cumple con alguno de estos requisitos, es posible que no pueda ser actualizado a Windows 11.

Ahora, los pasos que debes seguir son:

Activa TPM y Secure Boot si es necesario: Si la herramienta indica que faltan estos elementos, entra al BIOS o UEFI (presionando F2, F10 o DEL al encender tu equipo) y activa las opciones TPM 2.0 y Secure Boot.

Haz una copia de seguridad: Guarda tus archivos importantes en OneDrive, una USB o disco duro externo para evitar pérdidas durante la actualización ya que por algún error podrías perderlos.

Actualiza tu versión actual de Windows : Ingresa a "Configuración", después "Actualización y seguridad" y " Windows Update ". Asegúrate de tener todas las actualizaciones pendientes de Windows 10 instaladas.

: Ingresa a "Configuración", después "Actualización y seguridad" y " ". Asegúrate de tener todas las actualizaciones pendientes de instaladas. Descarga Windows 11 oficialmente: Si tu equipo es compatible, verás la opción en Windows Update. En caso de que no llegue a aparecer, entra a microsoft.com/software-download/windows11 y usa el Asistente de instalación o descarga la imagen ISO.

oficialmente: Si tu equipo es compatible, verás la opción en En caso de que no llegue a aparecer, entra a microsoft.com/software-download/windows11 y usa el Asistente de instalación o descarga la imagen ISO. Instala el sistema operativo: Sigue las instrucciones del instalador. El proceso puede tardar entre 30 minutos y una hora, y tu equipo se reiniciará varias veces, por ello evita hacer esta instalación cuando ocupes tu computadora.

Configura y personaliza: Al finalizar, inicia sesión con tu cuenta Microsoft, revisa tus configuraciones de privacidad, actualiza controladores y ajusta el diseño del nuevo menú Inicio y escritorio.

¿Por qué es importante actualizar tu computadora a Windows 11?

Microsoft dejará de dar soporte a Windows 10, por ello, dejará de recibir actualizaciones de seguridad, parches para errores y soporte técnico. Esto puede generar una mayor vulnerabilidad ante ataques cibernéticos y problemas de estabilidad.

“El potencial de daño del ciberdelito no tiene límites, y en los últimos años hemos visto cómo logran sobrepasar la barrera de lo posible, invirtiendo tiempo y estudiando a sus posibles víctimas. Dicho lo anterior, cualquier sistema operativo está expuesto a riesgos", señala Rodolfo Castro, Gerente de Ingeniería de Sophos para Latinoamérica en un comunicado.

En este sentido, es importante actualizar tu equipo a Windows 11.

