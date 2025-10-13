¿Te ha pasado que alguien llega a tu casa o negocio y pide la contraseña del wifi pero no te la sabes? Hay alternativas simples en caso de que no la recuerdes o para evitar dictar claves largas, sin vulnerar normas ni exponerte a riesgos.

Sistemas como Android, iOS, Windows y los routers modernos ya contemplan funciones para compartir acceso de forma segura y fácil.

Vamos a ver cómo puedes conectarte sin teclear la contraseña: ya sea mediante código QR, invitación entre dispositivos, red de invitados o hotspot. Son métodos aprobados por fabricantes, fáciles de usar y pensados para mantener tu privacidad.

Cómo conectarse a una red wifi sin saber la contraseña. Imagen: Unsplash

Métodos efectivos y seguros

Estos métodos que te compartimos a continuación evitarán que pongas en riesgo tu privacidad y permitirán que te conectes a redes wifi sin contraseña de una forma más fácil.

Compartir entre dispositivos Apple

Si tienes un iPhone o Mac y la otra persona también, con Bluetooth y Wi-Fi activos, puedes compartir la contraseña automáticamente.

Sólo necesitas que ambos estén registrados con Apple ID y aparezca la alerta de "Compartir contraseña". Una vez aceptada, el otro dispositivo se conecta sin que teclees nada.

Código QR (Android y iPhone)

En Android 10 en adelante puedes generar un código QR desde los ajustes de Wi-Fi: al tocar “Compartir”, el sistema pide verificación (huella, PIN) y muestra un QR. La otra persona lo escanea con la cámara para conectarse.

En iPhone recientes también se permite mostrar o compartir la red con QR dependiendo del modelo y versión de iOS.

Red de invitados

Si tienes acceso al router, activa la red de invitados (“Guest Network”). Permite dar Internet sin divulgar la clave principal y mantiene aislados los dispositivos externos de tus aparatos personales. Ideal para visitas o clientes si es que tienes un negocio.

Cómo conectarse a una red wifi sin saber la contraseña. Imagen: Unsplash

Hotspot móvil

Si la red principal no se presta o está limitada, puedes usar tu celular como punto de acceso. Activa el hotspot, da el nombre y la contraseña que elijas, y la otra persona se conecta allí.

Consejos de seguridad esenciales

Evita el WPS PIN, pues es vulnerable; si usas WPS, que sea solamente con botón físico y desactívalo luego.

Mantén tu router actualizado, con sistema operativo y firmware al día, para cerrar posibles agujeros de seguridad.

Usa redes de invitados para visitas: aíslalas del resto de tus dispositivos.

Si estás en wifi pública , considera usar VPN para proteger tus datos.

, considera usar VPN para proteger tus datos. Nunca recurras a métodos ilegales o que roben contraseñas: pueden tener consecuencias legales y de seguridad.

Conectarte a una red wifi sin saber la contraseña ya no es ciencia ficción: con QR, acceso entre dispositivos, hotspot o redes de invitados tienes formas fáciles, oficiales y seguras. Elige la opción más conveniente para tu dispositivo, y protege siempre tu red principal.

