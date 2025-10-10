Si eres usuario de iPhone, probablemente ya te diste cuenta que en la parte superior de la pantalla aparece un pequeño punto naranja o verde después de realizar ciertas acciones en el dispositivo.

Estos puntos forman parte de las funciones de privacidad y seguridad desarrolladas por la compañía, para transparentar el comportamiento de las aplicaciones y las acciones que realizan.

Sin embargo, debes tener cuidado si estos puntos aparecen de la nada ya que podría estar en riesgo tu seguridad.

¿Tu iPhone tiene un punto verde o naranja encendido? Esto significa. Imagen: Unsplash

¿Qué significan los puntos verde y naranja en iPhone?

De acuerdo con Apple, los colores de cada punto significan una acción distinta dentro del dispositivo. Por un lado, el punto verde indica que que una aplicación está usando la cámara, mientras que el punto naranja aparece cuando una app accede al micrófono.

Básicamente, la aparición de estos puntos son alertas visibles para que el usuario conozca cómo se están empleando los recursos del iPhone y sobre todo saber si alguna aplicación está usando estas herramientas. Si estas se encienden por sí solas, puede que alguna aplicación esté haciendo uso incluso aunque no se esté usando.

Para conocer qué aplicación realiza el acceso, solo debes desplegar el Centro de Control, donde el sistema muestra el nombre de la aplicación. Aunque no siempre significa una actividad maliciosa, puede reflejar el uso autorizado por parte de las aplicaciones que tienen permisos vigentes.

En caso de que quieras saber qué aplicaciones tienen acceso a la cámara o micrófono, debes seguir estos pasos:

Abre la "Configuración". Desliza hasta encontrar "Privacidad y seguridad", da clic ahí. En la opción de Cámara y en la de Micrófono, define qué aplicaciones quieres que tengan permiso para usarlos. En caso de que una aplicación desconocida tenga acceso a estos sensores, lo mejor será revocar el permiso o incluso eliminarla del celular.

