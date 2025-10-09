¡Buenas noticias para los creadores de contenido de habla hispana! Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta ha anunciado a través de Instagram la expansión de la traducción de Meta AI en Reels a más idiomas, entre los que se incluye el español.

"Grandes noticias para Reels: estamos lanzando traducciones usando Meta AI en más idiomas. Está disponible para hindi, portugués, español e inglés ahora y estamos trabajando en añadir más pronto", señaló Zuckerberg.

A esta publicación añadió diferentes videos de cómo luciría para los creadores hablar en diferentes idiomas, por lo que ahora podemos ver al mismo CEO de Meta hablando en español.

Leer tambiénHulu llega a México: costos, contenidos y qué pasará con Star+

Esta herramienta fue anunciada a inicios de año y desde agosto ya se había implementado del inglés al español y viceversa, pero ahora los usuarios podrán traspasar la barrera del idioma y consumir contenido de creadores de contenido de diferentes países.

"Las traducciones de Meta AI ayudan a los creadores a llegar y conectar mejor con audiencias en todo el mundo, abriendo su contenido a nuevas audiencias que antes podrían no haberlo encontrado accesible", señaló Meta en un comunicado.

¿Quiénes pueden traducir sus Reels con Meta AI?

Por el momento, Meta anunció que la función está disponible para todas las cuentas públicas de Instagram y para creadores de Facebook con más de mil seguidores o más.

Para la traducción, se usa el sonido y tono de la propia voz del creador para que el contenido se sienta automáticamente suyo. "Cuando creas Reels traducidos, se mostrarán automáticamente a los espectadores en su idioma preferido, y ellos podrán ver que el contenido fue traducido con Meta AI", explica Meta.

También está disponible la función opcional de sincronización labial, que sincroniza las traducciones con el movimiento de tus labios para que la experiencia de visualización sea más fluida.

Así traduce Meta tus Reels al español con IA y tu propia voz. Imagen: especial

Por otro lado, los usuarios podrán controlar sus preferencias de traducción en la configuración, al seleccionar "No traducir" para idiomas específicos, si es que así lo desean.

La herramienta no tiene ningún costo y solo está al alcance de un clic para implementarlo en el video. Por otro lado, puedes revisar la traducción antes de publicar el video para ver si coincide efectivamente.

Leer también ¿Qué es la Constancia de Situación Profesional y cómo tramitarla?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters