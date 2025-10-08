Si tu pasatiempo favorito es sintonizar el contenido de las diversas plataformas de streaming, entonces te tenemos una buena noticia: el servicio de Hulu llegará a México mediante Disney+.

Disney+ le ha dado un espacio a la compañía californiana para integrarse a su catálogo, uniéndose a más cadenas como Pixar, Marvel, National Geographic, ESPN y hasta Star+, que transmiten su contenido por medio de la plataforma de Walt Disney Company.

Sin embargo, con la llegada de Hulu se modificará el contenido de Star+, eliminando varios de sus títulos. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta implementación y los cambios que conllevará.

Disney+ promete extender su oferta de contenido con la llegada de Hulu. Foto: Unsplash

¿Cuándo llega Hulu a México?

Es importante mencionar que Hulu no solo arriba a las pantallas del territorio nacional, sino también a las de América Latina, a partir de este 8 de octubre.

Con este cambio, el servicio de Walt Disney Company pretende expandir su catálogo y consolidarse (aún más) como uno de los sitios de streaming más vastos y preferidos por el público. Además, incluirá algunos ajustes extra como la creación de más perfiles de usuario, nuevas categorías de contenido y mejores listas de recomendaciones para pulir la experiencia de las personas.

Esta actualización no supondrá (por el momento) un aumento en las tarifas de Disney+. Su costo mensual de $149 seguirá igual para su versión Estándar con anuncios; y de $249 para el plan Estándar sin anuncios. Por otra parte, la mensualidad del Paquete Disney+, Hulu y HBO Max con anuncios costará $312.59; mientras que la del Paquete Disney+, Hulu y HBO Max sin publicidad valdrá $550.12.

Tal vez varios de tu títulos preferidos de Star+ abandonen Disney+ tras la implementación de Hulu. Foto: Unsplash.

¿Qué pasará con Star+ tras la llegada de Hulu a Disney+?

Aunque Hulu desplazará a Star+ de Disney+, no todo su contenido se eliminará de la plataforma. Ahí seguirán disponibles algunas opciones de entretenimiento como 'Only Murders in the Building', 'The Simpson', 'Grey’s Anatomy T21', 'The Kardashians' y más.

Por eso, será indispensable que después de la actualización de estos servicios, consultes el catálogo de programación, ya que algunos títulos de Star+ solo migrarán a la sección de Hulu.

Obviamente, este cambio también se realizará en la app móvil de Disney+ y, con esto, será una de las plataformas más completas con contenido para todas las edades y gustos. Tal vez este cambio te agrade, así que deberías darle una oportunidad.

