En México, Starlink y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrecen diversos paquetes de Internet, cada uno ajustándose a diferentes necesidades y presupuestos.

En Techbit te decimos cuáles son los beneficios de cada uno por si estabas pensando en contratar dichos servicios.

Starlink ofrece en México 5 paquetes de internet, mientras que la CFE cuenta con 7. Foto: Unsplash

Leer también ¿Qué pasa si cargas tu celular en modo avión?

¿Cuáles son los paquetes de Internet de la CFE?

De acuerdo con el portal de la CFE, cuenta con 7 paquetes de Internet. Se cobran por una tarifa mensual, semestral o anual y la más barata es de $95, mientras que la más cara es de $785.

Aquí te dejamos la lista de opciones:

Internet móvil de 5 GB: Tiene vigencia de un mes; ofrece acceso a la red 4.5G en zonas con cobertura; y es compatible con MiFi, SIM física y eSIM. Su precio semestral es de $510 y anual $1,010.

Internet móvil de 10 GB: Ofrece mayor conectividad que el paquete anterior. Su precio es de $165 mensuales, $915 semestral y $1,770 anual.

Internet móvil de 20 GB: Permite crear una red disponible para una mayor cantidad de dispositivos. La mensualidad cuesta $265, el semestre $1,560 y la anualidad $3,025.

Internet móvil de 30 GB: El precio de este plan es de $365 mensuales, $2,080 semestrales y $4,050 anuales.

Internet móvil de 50 GB: Su costo es de $450 al mes, $2,600 por semestre y $5,090 al año.

Internet móvil de 80 GB: Su tarifa de un mes es de $785, por 6 meses $4,200 y por 12 meses $8,180.

Internet móvil de 100 GB: La mensualidad es de $995, el semestre cuesta $5,300 y la anualidad $10,290.

Toma en cuenta que para que puedas usar el Internet de la CFE debes adquirir de un módem portátil (MiFi) con el que crearas tu red WiFi personal y podrás llevarla a todos lados para mantenerte conectado.

Este Paquete Inicial tiene un precio de $1,145 y como beneficio se da un mes gratis de señal 5 GB. Posteriormente, deberás contratar el paquete de tu interés.

Los planes de CFE tienen la capacidad de conectar a internet a 10 dispositivos. Foto: CFE

¿Cuáles son los paquetes de internet de Starlink en México?

La compañía de Internet de Elon Musk, Starlink, ya tiene presencia en México y ofrece 4 paquetes de Internet, que son:

Plan residencial: desde $1,000 al mes ofrece velocidades que oscilan entre 50 y 200 Mbps, ideal para videojuegos y llamadas en línea.

Plan móvil o itinerante: para usuarios que requieren transportarse y permanecer conectados o para llevarlo a locaciones diferentes. El precio del paquete de 50 GB es de $900 al mes.

Plan Itinerante Ilimitado: Similar al anterior, permite una conectividad de alta calidad para las personas que se movilizan constantemente, pero su servicio mensual es ilimitado por una tarifa de $2,000.

Plan empresarial: Este es un plan con 2 modalidades; la primera es "Prioridad Local", con conectividad sólo dentro del país por un precio de $755 al mes; la segunda es "Prioridad Global", cuya señal es accesible en tierra y mar en cualquier parte del mundo por $6,000 al mes.

Plan marítimo: Diseñado para tener conectividad en alta mar. De igual manera, ofrece dos opciones: la primera es "Prioridad Global" con 50 GB por $6,000 al mes, y la segunda es "Prioridad Global" con 2 TB por $51,600 al mes.

¡Ojo! Starlink puede aplicar un cargo extra por el envío internacional del módem.

La cobertura de Starlink puede ser limitada o nula en algunas zonas de México. Foto: Unsplash

¿Qué Internet es mejor?

Como podrás ver, ambas compañías ofrecen paquetes de Internet con sus beneficios y tarifas. Para que decidas cuál te conviene contratar, tienes que considerar lo siguiente:

En cualquiera de los planes de Starlink o CFE que contrates, debes hacer el pago inicial de un equipo de instalación: antena, router WiFi y cables o MiFi. Después, necesitas comprar un paquete.

o CFE que contrates, debes hacer el pago inicial de un equipo de instalación: antena, router WiFi y cables o MiFi. Después, necesitas comprar un paquete. En algunos paquetes de la CFE, como el de 80 GB, el servicio no es acumulable. Por lo tanto, los gigabytes se renuevan al mes sin importar si los hayas consumido o no.

Si tu prioridad es cuidar tu economía y sólo quieres Internet doméstico, tal vez te conviene más un paquete de la CFE. En cambio, si eres empresario o te movilizas constantemente, es mejor irte por los paquetes de Starlink.

Leer también Google celebra 20 años en México con estos proyectos de IA

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters