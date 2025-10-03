De acuerdo con algunos reportes, Microsoft está preparando una versión de Xbox Cloud Gaming con anuncios. Fuentes familiarizadas con el asunto le informaron a The Verge que el fabricante de software "ha comenzado a probar internamente la transmisión de juegos con publicidad, lo que permitirá a los empleados jugar a ciertos títulos gratis sin necesidad de una suscripción a Game Pass".

Esta versión gratuita le permitirá a los usuarios ver en streaming algunos de sus juegos, así como los títulos de los Días de Juego Gratis, el cual le ayudará a los jugadores de Xbox probar juegos durante un fin de semana. Además, podrás ver en streaming juegos de Xbox Retro Classics.

¿Cómo funcionará Xbox Cloud Gaming con anuncios?

Las fuentes señalaron a The Verge que las pruebas internas incluyen unos dos minutos de anuncios pre-roll antes de que un juego esté disponible para streaming gratuito a través de Xbox Cloud Gaming.

Leer también ¿Qué pasa si cargas tu celular en modo avión?

Además, se está probando un límite de una hora por sesión con hasta cinco horas gratis al mes. Aunque, la fuente señaló que es probable que los límites que se están probando actualmente cambien una vez que se lance oficialmente.

Imagen: especial

Esta versión con anuncios estará disponible en PC, consolas Xbox, dispositivos portátiles y web. Por otro lado, afirmaron que Microsoft planea probar la transmisión gratuita en una beta pública próximamente, antes de lanzarla por completo en los próximos meses.

Este anuncio llega con el aumento de precio del 50% de Xbox Game Pass Ultimate.

¿Cuáles son los nuevos precios de Xbox Game Pass en México?

Los nuevos precios de los planes son:

Essential: se mantiene de precio a 169 pesos al mes.

Premium: se mantiene el precio en 219 pesos al mes.

Ultimate: pasara de 299 pesos al mes a 449 pesos al mes.

En plan Xbox Game Pass Ultimate existe una diferencia considerable de 150 pesos. Además, para quienes pagan la suscripción anual a este último tipo de suscripción, tendrán que pagar 5 mil 388 pesos al año.

Leer también Festival Synapsia: fechas, sede y programa de su primera edición

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters