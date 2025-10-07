Hace unos días se comenzó a correr el rumor de que Elon Musk estaba preparando el lanzamiento de un nuevo celular que podría competir contra el iPhone. Se trata, según varias fuentes, del Tesla Pi Phone.

Este celular, supuestamente llegaría con funciones revolucionarias que prometían superar a los celulares actuales y que son líderes del mercado.

Incluso, se llegó a hablar de que el celular contaría con internet gratis de Starlink, carga integrada y un sistema de seguridad avanzado. Además, llegaría con un precio aproximado de 789 dólares, es decir, unos 14 mil 500 pesos mexicanos considerando el tipo de cambio actual.

¿Tesla Pi Phone, real o mito? Esto se sabe del celular de Elon Musk. Imagen: AP / Unsplash

Pero, ¿qué tal real es el lanzamiento de este equipo? Elon Musk ya hizo una declaración al respecto.

¿Se lanzará el Tesla Pi Phone?

Toda la especulación sobre el lanzamiento de un nuevo equipo de Tesla nació en la página de Trend Fuel, la cual publicó en Facebook una imagen en donde se veía a Elon Musk sosteniendo un dispositivo con el logo de Tesla.

Rápidamente esta imagen se volvió viral y para muchos era una realidad que Elon Musk lanzaría un equipo que competiría con Apple.

Y aunque muchos creyeron esta información, medios especializados revisaron la información y concluyeron que dicho rumor era falso pues no había comunicados de Tesla ni confirmaciones de proyectos relacionados con un celular.

Incluso, cuando se le preguntó a la IA de xAI, Grok, si ese rumor era cierto, esta respondió: "El Tesla Pi Phone es un rumor persistente, pero no es un producto oficial de Tesla".

¿Tesla Pi Phone, real o mito? Esto se sabe del celular de Elon Musk. Foto: AP

Y si esto no era suficiente, el propio Elon Musk declaró para el podcast The Joe Rogan Experience: "No, no estamos haciendo un teléfono". A esto, Musk añadió que la única razón por la que Tesla fabricaría un dispositivo es si Google o Apple llegan a bloquear los servicios de Starlink o Tesla en sus plataformas.

Por lo tanto, por el momento no habrá lanzamiento de ningún equipo por parte de Tesla, así que con ello se concluye que el Tesla Pi Phone solo es un mito.

