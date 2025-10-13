OpenAI se ha asociado con Broadcom para producir sus propios chips de inteligencia artificial (IA) para alimentar sus centros de datos.

Con la creación de su propio chip de IA, OpenAI quiere asegurar la potencia de procesamiento suficiente para impulsar sus aplicaciones como ChatGPT y Sora, y con ello lograr su misión de crear una IA superinteligente.

"Estamos diseñando nuestros propios chips, aplicando directamente al hardware lo aprendido en la creación de modelos de vanguardia. La creación de nuestro propio hardware, sumada a nuestras otras colaboraciones, nos ayudará a todos a satisfacer la creciente demanda mundial de IA", explicó la compañía en redes sociales.

OpenAI se asocia con Broadcom para producir su propio chip de IA. Imagen: Unsplash

Leer también Cómo conectarse a una red wifi sin saber la contraseña

Esta iniciativa también se suma a la serie de alianzas que han realizado varias empresas para reducir su dependencia de Nvidia.

¿Cómo será la colaboración entre OpenAI y Broadcom?

Esta colaboración, le permitirá a OpenAI desarrollar e implementar 10 gigavatios de aceleradores de IA personalizados utilizando sus propios chips y sistemas.

Se espera que Broadcom despliegue racks de equipos en el segundo semestre del 2026 y que el acuerdo se concrete a finales del 2029, según el anuncio de este lunes.

Por su parte, Sam Altman, fundador y director ejecutivo de OpenAI señaló que esta alianza "es un paso crucial en la construcción de la infraestructura necesaria para liberar el potencial de la IA y ofrecer beneficios reales a las personas y empresas".

We’re designing our own chips — taking what we’ve learned from building frontier models and bringing it directly into the hardware. Building our own hardware, in addition to our other partnerships, will help all of us meet the world’s growing demand for AI.



In Episode 8 of the… pic.twitter.com/DlXD3xdkjt — OpenAI (@OpenAI) October 13, 2025

Esta alianza se da después de la modificación del acuerdo exclusivo que tenía Microsoft con OpenAI para la computación de IA. Además de Broadcom, la compañía creadora de ChatGPT tiene un acuerdo de seis gigavatios con AMD y otros 10 gigavatios con Nvidia.

Leer también IPN: 5 estudiantes ganan concurso Seeds for the Future de Huawei

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters