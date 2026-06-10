Chequia volverá a participar en una Copa del Mundo después de 20 años, por lo que existe cierta “presión” para el seleccionador y sus futbolistas.

Sin embargo, Miroslav Koubek valoró el esfuerzo que sus jugadores hicieron en el Repechaje para clasificar a Norteamérica 2026 y confía en que ahora serán capaces de “encarar a toda las selecciones” de la mejor forma para tener una digna participación.

“Hemos hecho lo posible para preparar esto y para que el equipo pueda jugar la Copa del Mundo, la misión es estar preparados y mejorar nuestra forma física”, señaló el estratega checo.

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El experimentado entrenador compartió que las principales fortalezas de los checos son el “juego en equipo, la unidad y saber mantener la disciplina”.

Respecto a su presentación en Norteamérica 2026 ante Corea del Sur, el exfutbolista aceptó que deberán tener mucho cuidado con Heung-min Son, a quien considera su “principal amenaza” de esta noche.

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“Es un jugador, de gran renombre en el futbol, toda una leyenda, con mucha experiencia, pero tenemos muchas ganas de enfrentarlo. Intentaremos ser muy cautelosos y respetar siempre al rival, pero queremos un buen resultado, sin duda, y de eso nos tenemos que ocupar”, destacó.

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Miroslav Koubek también se tomó el tiempo para llenar de elogios al inmueble de Guadalajara; aunque, aceptó que le hubiera gustado tener una práctica sobre el terreno de juego antes de jugar contra Corea del Sur.

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“Es un estadio fabuloso, extraordinario, no podemos esperar menos de una Copa del Mundo, [pero] es una complicación no entrenar en el campo; tenemos que respetar las normas y la situación es para ambas selecciones”, expresó en conferencia de prensa realizada en el recinto tapatío.

De igual forma, el seleccionador de Chequia habló sobre la experiencia de Javier Aguirre, a quien se enfrentará en la última jornada de la fase de grupos.