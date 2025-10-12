¡Ha llegado una de las temporadas más esperadas! La “spooky season” ha comenzado y ha traído varias sorpresas para todos. Una de ellas es el lanzamiento de 10 videojuegos que se han planeado y configurado desde hace varios años y por fin se estrenarán durante todo el mes de octubre.

En Tech Bit estamos convencidos de que te interesará uno que otro de estos juegos de video, es por eso que te aconsejamos que le eches un vistazo a esta lista de estrenos para que te decidas a comprar tu favorito y lo juegues con tus amigos en esta “spooky season”.

Estos videojuegos podrás jugarlos durante la "spooky season" en equipos Xbox, Microsoft, Play Station y más. Foto: Unsplash

¿Qué videojuegos llegarán al mercado durante la “spooky season”?

A continuación te dejamos el listado de los videojuegos que podrás adquirir y jugar durante esta temporada de octubre. Estos juegos saldrán a la venta en Steam, Epic Games Store, Xbox, Microsoft, PlayStation y más compañías.

Battlefield 6

Saldrá a la venta este 10 de octubre. Con este juego vivirás una experiencia definitiva de la guerra total, en donde abundan los tanques, jets y gigantescos arsenales de combate. Tu equipo será el arma más letal.

Ball x Pit

Su estreno es el 15 de octubre en Steam. Este es un roguelike (videojuego de rol y exploración de mazmorras) fantástico de buen ritmo en el que los héroes deberán reunir objetos para descender en un abismo repleto de criaturas extrañas.

Fellowship

Su lanzamiento en Steam es el 16 de octubre. Este videojuego promete una aventura de mazmorreo con varios héroes dentro de un entorno de fantasía, disponible hasta para cuatro jugadores.

Jurassic World Evolution 3

Su venta iniciará el 21 de octubre. Esta parte de la secuela te permitirá crear tu propio Jurassic World como nunca lo habías imaginado; cuidarás de tus dinosaurios y planificarás parques prehistóricos mundiales con ayuda de tu creatividad.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Su estreno será el 21 de octubre. Aquí asumirás el papel de un vampiro anciano en una locación de Seattle del siglo XXI. Además, escogerás a un clan de vampiros para pertenecer.

Painkiller

Su lanzamiento es el 21 de octubre en Steam, oct. 21. En este videojuego tendrás la experiencia de ser enviado al Purgatorio luego de tu muerte ficticia para luchar contra titanes y demonios al redimir almas.

Tormented Souls 2

Su venta será el 23 de octubre. Aquí explorarás los restos de la ciudadela Villa Hess, tendrás acceso a armas para vencer a criaturas aterradoras que te ayudarán a rescatar a tu hermana de una secta peligrosa.

Super Fantasy Kingdom

Este juego saldrá el 24 de octubre. En él podrás construir y defender a tu reino de monstruos.

The Other Worlds 2

Su lanzamiento es el 29 de octubre. Tendrás la misión de robar un modulador para restaurar zonas dañadas sin ser atrapado.

ARC Raiders

Este videojuego llega al terminar la “spooky season”. Su estreno será el 30 de octubre. Es un nuevo juego multijugador de aventura y extracción que se ambienta en un mortífero planeta Tierra futurista que ha sido devastado por una misteriosa amenaza.

Los precios de estos videojuegos varían de acuerdo a sus versiones y a las compañías. Foto: Freepik

¿Cuáles serían sus precios?

Sus precios suelen variar de acuerdo a la compañía de videojuegos en que los adquieras. La siguiente lista de costos representa un aproximado de su valor, tanto en su versión estándar como deluxe.

Battlefield 6: Podría costar alrededor de $1,200 en Xbox y Steam.

Ball x Pit: Su precio sería de aproximadamente $180 para Nintendo Switch

Fellowship: Su valor rondaría por los $451 en Xbox y Steam.

Jurassic World Evolution: Su precio podría ser de $800 en Steam

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2: Su costo aproximado es de $1,000.

Painkiller: Para Xbox y Steam, su costo sería de $750

Tormented Souls 2: Su valor podrá ser de $350 para Steam.

Super Fantasy Kingdom: Su precio aún no está especificado por las compañías de videojuegos .

. The Other Worlds 2: Para Xbox y Microsoft su valor podría ser de $1,399

Finalmente, ARC Raiders, podrá estar a la venta en un valor de $750.

Ahora que sabes los detalles de los próximos estrenos de videojuegos para esta “spooky season” anímate a comprar tu favorito y diviértete a lo máximo.

