Hoy se llevó a cabo el State of Play, uno de los eventos que PlayStation aprovecha para lanzar las novedades de videojuegos que llegarán próximamente.

Después de 35 minutos de anuncios, por fin conocemos cuáles son los títulos que llegarán a la consola japonesa. En Tech Bit te hablamos de cinco de ellos.

Battlefield 6

El videojuego desarrollado por Battlefield Studios y publicado por Electronic Arts llegará el próximo 10 de octubre. La ambientación de Battlefield 6 será en una guerra moderna en donde los jugadores podrán combatir con vehículos y equipamiento bélico a gran escala.

Leer también Cómo activar el "modo otoño" en WhatsApp

Incluye tanto una campaña con un solo jugador o el modo multijugador en donde la principal misión es salvar al mundo de un conflicto global.

Halloween

Basado en la mítica película de terror de 1978, el videojuego de Halloween llegará el próximo 8 de septiembre del 2026. En este, los jugadores podrán encarnar a Michael Myers para aniquilar a los vecinos con ejecuciones brutales.

Pero si lo tuyo es ir en contra del Myers, podrás ser un Héroe de Haddonfield que busca proteger y cuidar a los ciudadanos de este pueblo del famoso asesino.

En el primer vistazo del videojuego se vieron algunos mapas especiales y ambientación setentera que ya vimos en la película.

Sonic Racing: CrossWorlds

El videojuego de carreras de karts llegará a partir de mañana para que los jugadores compitan en varias dimensiones a través de una mecánica de "Travel Rings" que le permitirá a los corredores teletransportarse mundos nuevos durante la carrera.

Además, se agregó un circuito inspirado en Mega Man y Rush.

Marvel's Wolverine

El nuevo juego de Insomniac Games, Marvel's Wolverine, llegará en otoño de 2026. Este ofrecerá la historia sobre Logan y la misión de desvelar un oscuro pasado.

Algunos de los escenarios que se podrán ver en el videojuego son en Madripoor, Canadá y Tokio en donde se enfrentará a grandes enemigos como Mystique, Reavers y Omega Red.

Los combates del antihéroe son rápidos y brutales, por lo que el videojuego promete una experiencia intensa e incluso sangrienta.

Nioh 3

Después de todos los rumores que rodeaban a este videojuego, por fin se dio a conocer cuándo será el lanzamiento de Nioh 3.

El 6 de febrero del 2026 llegará el título a PlayStation. En este, los jugadores tendrán que conquistar el Purgatorio y convertirse en Shogun. Los desafíos son a campo abierto en donde podrán explorar y tener grandes encuentros contra los yokai.

Otros títulos anunciados:

Otros de los videojuegos anunciados para PlayStation son:

Saros

Disco Elysium

Microsoft Flight Simulator

Deus Ex

Last Epoch

The Seven Deadly Sins

Dynasty Warriors 3

Code Vein 2

Let it Die

Chronoscript

Crimson Desert

Alan Wake

Leer también Ceneval: dónde aplicar para hacer examen ACREDITA-BACH sin costo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters