WhatsApp, con más de 3 mil millones de usuarios en más de 180 países, continúa ampliando sus funciones para mantener a las personas conectadas.

La compañía aseguró que entiende que “a veces, el idioma puede ser una barrera para hacer las cosas o expresar lo que realmente sientes”, y por eso lanzó la función de traducción de mensajes.

La nueva herramienta permite traducir cualquier mensaje en otro idioma de forma sencilla. En Tech Bit te contamos cómo activar esta función para que no tengas ninguna barrera al comunicarte.

WhatsApp ahora permite traducir mensajes: cómo funciona. Imagen: WhatsApp

¿Cómo activar la traducción de mensajes en WhatsApp?

Activa esta función es bastante sencillo. Basta con mantener presionado el mensaje y tocar “Traducir”. Aquí mismo, los usuarios podrán seleccionar el idioma de origen o destino, y además guardar traducciones para usarlas en el futuro.

Esta opción estará disponible en chats individuales, grupos y actualizaciones de Canales.

En Android, la función también ofrece traducción automática para todo un hilo de conversación, lo que significa que los mensajes entrantes se traducirán sin necesidad de tocar cada mensaje.

WhatsApp ahora permite traducir mensajes: cómo funciona. Imagen: Unsplash

La app de mensajería destacó que “las traducciones se realizan directamente en tu dispositivo, donde WhatsApp no puede verlas”, garantizando la privacidad de los usuarios.

Disponibilidad gradual y protección de datos

La compañía implementará esta función de manera gradual en ambos sistemas operativos.

Para Android, la traducción estará disponible en seis idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. En iPhone, el lanzamiento abarcará más de 19 idiomas, con planes de ampliar la disponibilidad en el futuro cercano.

WhatsApp espera que esta función “ayude a eliminar las barreras del idioma y permita que las personas se conecten de forma más profunda con sus seres queridos y comunidades en todo el mundo”, resaltó la compañía.

