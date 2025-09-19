Si eres seguidor del Caballero de la Noche, ahora puedes llevarlo a tu celular con el llamado “modo Batman” en WhatsApp.

Aunque no es una función oficial, existen formas de personalizar la app de mensajería para que el héroe de Ciudad Gótica acompañe tus conversaciones.

Antes de continuar, recuerda que WhatsApp no recomienda el uso de aplicaciones externas, ya que no cuentan con las mismas medidas de seguridad que la plataforma. Si decides seguir los pasos, será bajo tu propia responsabilidad.

Paso a paso: cómo activar el modo Batman en WhatsApp. Imagen: especial

Pasos para activar el modo Batman en WhatsApp

La aplicación no incluye una opción que lo habilite directamente, por lo que deberás realizar cambios manuales. Para ello necesitas instalar Nova Launcher (solo disponible para Android) y descargar tres imágenes de Batman (en formato cuadrado, vertical y horizontal).

Cambiar el ícono de WhatsApp

Abre Nova Launcher y localiza el ícono de WhatsApp .

. Mantén presionado hasta que se muestre el menú.

Selecciona "Editar".

Toca el logo, luego "Fotos" y elige la imagen cuadrada de Batman .

. Confirma en "Listo".

Modificar el fondo de pantalla

Abre WhatsApp .

. Pulsa los tres puntos de la esquina superior derecha.

Ve a "Ajustes", luego "Chats" y después "Fondo de pantalla".

Selecciona "Cambiar" y posteriormente "Mis fotos".

Escoge la imagen vertical de Batman y ajústala a tu gusto.

y ajústala a tu gusto. Finaliza con "Establecer fondo de pantalla".

Personalizar el teclado

Entra a cualquier chat y abre el teclado.

Toca el ícono de engranaje.

Dirígete a "Tema" y después "Mis temas".

Selecciona la imagen horizontal de Batman .

. Ajusta el tamaño, modifica el brillo y presiona "Listo".

¿El fin de Nova Launcher?

Nova Launcher ha sido por años una de las apps más populares entre usuarios de Android para personalizar sus dispositivos. Sin embargo, su futuro es incierto.

Kevin Barry, creador original de la herramienta, confirmó recientemente su salida de la empresa creadora lo que podría significar que la aplicación deje de recibir actualizaciones y, con el tiempo, quede obsoleta.

Hasta el momento, Branch no ha emitido un comunicado oficial, aunque la situación preocupa a los usuarios, sobre todo porque la compañía ya había recortado a gran parte de su equipo el año pasado.

Mientras tanto, si quieres rendir homenaje al superhéroe y experimentar con la personalización, este es el momento ideal para activar el modo Batman y aprovechar las últimas versiones de Nova Launcher.

