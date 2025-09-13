Más Información
Si has sido bloqueado por uno de tus contactos, WhatsApp no te notifica directamente, ya que Meta utiliza medidas discretas para garantizar la privacidad de los usuarios.
Pero, por si no te habías dado cuenta, hay diversos métodos y señales que te permiten saber si alguien cortó la comunicación contigo en esta aplicación.
Hoy en particular te explicaremos por qué el cifrado extremo a extremo puede ayudarte a confirmar o descartar tus sospechas.
Leer también Paso a paso: cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un celular
¿Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp con el cifrado extremo a extremo?
Eduardo Olvera, creador de contenido en Instagram y especialista en temas de tecnología, compartió con sus seguidores un ingenioso truco para saber si una persona te ha bloqueado en WhatsApp.
En un Reel, @eduardolverayt explica que el cifrado extremo a extremo -al igual que la última hora de conexión, la foto de perfil y los estados- es una señal más del bloqueo en la app de Meta.
¿Cómo funciona este truco? Los pasos son los siguientes:
- Abre WhatsApp y entra al chat del contacto del que sospechas que te ha bloqueado.
- Toca su nombre en la parte superior y dirígete a la opción “Cifrado de extremo a extremo”.
- Si te sale el mensaje “Se verificó el cifrado de extremo a extremo automáticamente” significa que tu intuición falló y esa persona no te bloqueó.
- Si te aparece el mensaje “Completa la verificación de otra manera”, quiere decir que estás bloqueado de la app y no podrás mandar mensajes o realizar llamadas a esa persona.
Toma en cuenta que si tú fuiste quien bloqueó a un contacto, él también podría poner en práctica este consejo para confirmar o descartar sus sospechas.
¿Qué otras señales confirman un bloqueo en WhatsApp?
De acuerdo con WhatsApp, cuando te bloquea un contacto no solo queda inhabilitado el envío de mensajes, llamadas y videollamadas. También debes prestar atención las siguientes señales:
- Foto de perfil: Si la foto de perfil de la persona no te aparece, puede ser una señal de que te ha bloqueado; ¡ojo! también puede significar que cambió su configuración de privacidad o tal vez se borró de tu lista de contactos.
- Última conexión: Este dato tampoco aparecerá si un contacto te bloqueó; considera que la hora de última conexión también puede desaparecer si cambió su configuración.
- Estados: Ya no te saldrán las actualizaciones de estados; si se trata de un persona que constantemente sube actualizaciones y no las ves, súmalo a tu lista de señales.
- Doble tic: Si le envías mensajes a esa persona y solo te aparece un tic (palomita) y no las dos, es otra confirmación del bloqueo.
Si detectas todas estas señales, no queda duda: ¡te han bloqueado! Intenta conocer (sin hostigar) las razones por las que decidieron cortar la comunicación contigo; de lo contrario, no queda otra más que respetar la decisión.
Leer también La app del SAT se actualiza; estos son los trámites que puedes hacer desde tu celular
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters