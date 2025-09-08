En la era digital, separar lo personal de lo profesional se ha vuelto esencial. WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en México, ha entendido esta necesidad y ofrece una función que permite tener dos cuentas en un mismo dispositivo.

Ideal para quienes buscan mantener su vida privada al margen del trabajo sin cargar con dos teléfonos. Por ello, en Tech Bit te vamos a dar el paso a paso que debes seguir para lograrlo.

Paso a paso: cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un celular. Imagen: Unsplash

¿Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un solo celular?

Antes de activar esta función, es indispensable contar con ciertos requisitos, los cuales son:

Un segundo número de celular.

Una tarjeta SIM adicional o que tu dispositivo sea compatible con dual SIM o eSIM.

Debes saber que sin estos elementos, no podrás configurar la segunda cuenta en tu teléfono.

Una vez que tengas los requisitos listos, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y toca el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona "Ajustes" y luego "Cuenta". Toca "Añadir cuenta". Se mostrará tu cuenta actual; presiona "Añadir cuenta" en la parte inferior. Ingresa el nuevo número de celular y sigue el proceso de registro habitual: verificación del número, configuración de perfil y listo.

Con estos pasos ya tendrás dos cuentas de WhatsApp en un mismo equipo.

Una vez que tengas listos estos pasos, quizá te preguntes cómo alternar entre tus cuentas. Afortunadamente es muy fácil hacerlo.

Abre WhatsApp y toca el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona "Ajustes". En la parte superior, donde aparece tu nombre, verás una flecha verde hacia abajo; tócala. Elige la cuenta que deseas usar.

¡Listo! Podrás gestionar ambas cuentas sin complicaciones. Al activar esta función podrás separar los chats personales de los laborales, evitarás enviar mensajes desde el perfil equivocada y mantendrás la privacidad de tus contactos personales.

