La Facultad de Química y TV UNAM estrenan "Observatorio cotidiano presenta: Ciencia que conecta", una serie que explora los desafíos más apremiantes de esta era y los temas que definen el presente y moldean el futuro, desde la crisis hídrica que amenaza comunidades y el impacto invisible de los microplásticos, hasta la ética detrás de la Inteligencia Artificial y la lucha por la visibilidad de quienes viven con padecimientos insólitos.

Con la conducción de la doctora Elisa Núñez, las transmisiones tendrán lugar los lunes, a las 20:30 horas, con retransmisión los sábados, a las 13:30 horas, a partir del 1 de junio.

A lo largo de siete capítulos, Ciencia que conecta, reúne a especialistas en mesas de diálogo y cápsulas documentales que dan voz a los protagonistas de estas historias: investigadores, estudiantes, cuidadores y comunidades en resistencia. El programa propone un encuentro entre la vanguardia tecnológica y la empatía humana, con el que muestra cómo la investigación universitaria puede convertirse en una herramienta de transformación social.

El primer capítulo, Alerta: Clima, aborda la manera en que la energía mueve al mundo y profundiza en las raíces de la crisis climática, acelerada por la dependencia histórica de los combustibles fósiles y agravada por fenómenos devastadores como el huracán Otis.

A través de un diálogo en torno a la sostenibilidad, la transición energética y los proyectos que emergen en las costas mexicanas, los especialistas de la UNAM —el doctor Jorge Arturo Aburto Anell, de la Facultad de Química, la doctora Carol Hernández Rodríguez, del Programa Universitario de Bioética y la doctora Julia Tagüeña Parga, del Instituto de Energías Renovables— exponen cómo la ciencia, la tecnología y la ética abren nuevas rutas para enfrentar la emergencia ambiental y construir alternativas de futuro.

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El segundo episodio, Plásticos: herencia invisible, reflexiona sobre un invento diseñado para durar siglos, pero que suele desecharse en apenas unos segundos, desencadenando una crisis ambiental de escala global.

A lo largo del episodio se recorren las montañas de residuos visibles y la amenaza silenciosa de los microplásticos que ya circulan en la sangre y en la cadena alimentaria. Con la participación de la doctora Carmina Montiel Pacheco y el doctor Juventino García Alejandre, se presentan los esfuerzos científicos impulsados desde la Facultad de Química para desarrollar tecnologías capaces de degradar plásticos de alta resistencia, como el PET. Una conversación necesaria para comprender que la solución no depende únicamente de la innovación tecnológica, sino también de la voluntad social, las políticas públicas y la responsabilidad industrial para transformar los hábitos de consumo desde su origen.

El tercer capítulo, Agua limpia, derecho vital, plantea una reflexión contundente: sin agua no hay presente y sin ciencia no habrá futuro. El episodio recorre desde los desafíos del tratamiento de aguas residuales en los canales de Xochimilco hasta la crítica situación hídrica que enfrentan comunidades mayas en Yucatán.

Los doctores Alfonso Durán Moreno, José Franco y José Luz González Chávez explican cómo la contaminación compromete los recursos esenciales para la vida y presentan las propuestas desarrolladas en la Facultad de Química para el saneamiento y la recuperación del agua. Una emisión que invita a reflexionar sobre el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales, y sobre la necesidad de una participación colectiva para garantizar su preservación.

El cuarto episodio, Apropiación de la IA, explora una de las transformaciones tecnológicas más profundas de nuestro tiempo. Más que una herramienta, la Inteligencia Artificial representa una revolución capaz de modificar la manera de crear, investigar y resolver problemas cotidianos.

El capítulo examina tanto su potencial —desde el análisis masivo de datos hasta el diseño de fármacos de última generación— como los dilemas éticos relacionados con la privacidad, los sesgos algorítmicos y la concentración del conocimiento tecnológico.

Con la participación de los doctores Aylin Del Moral Morales, Luis Josué Lugo Sánchez e Iván Vladimir Meza Ruiz, se analiza la importancia de democratizar el acceso a estas tecnologías y fomenta una apropiación crítica que permita distribuir sus beneficios de manera justa y equitativa.

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El quinto capítulo, Enfermedades raras, revela las historias que existen detrás de los diagnósticos poco comunes y las luchas cotidianas contra el estigma, la exclusión y la falta de visibilidad.

A través de los testimonios de Leticia, Claudia y Domitila -pacientes y cuidadoras que enfrentan padecimientos de gran impacto en México, como la ictiosis laminar y la ataxia espinocerebelosa tipo 7- el episodio muestra la dimensión humana de estas enfermedades y los desafíos que atraviesan quienes viven con ellas. Con la participación de los doctores Gerardo Leyva Gómez, Hernán Cortés Callejas y Jonathan Javier Magaña Aguirre, se presentan los avances científicos orientados al desarrollo de tratamientos innovadores y se subraya la necesidad de construir entornos más empáticos e incluyentes. Una emisión que invita a comprender la salud desde una perspectiva integral, donde el conocimiento científico se convierte en una herramienta de visibilidad, justicia social y esperanza.

El sexto episodio, Comida sana, plantea una pregunta esencial: ¿sabemos realmente qué estamos comiendo? En un contexto marcado por el exceso de azúcares, el crecimiento de la obesidad y los desafíos de la alimentación contemporánea, el capítulo explora las alternativas que surgen desde la ciencia para transformar la relación con los alimentos.

El recorrido va, desde los laboratorios de nutrición humana y el estudio de la microbiota intestinal hasta el campo mexicano, donde los llamados “doctores del suelo” trabajan en la regeneración de la tierra para garantizar cosechas más nutritivas y sostenibles. Los doctores Fernando Guzmán Chávez, Sofía Morán Ramos y Mishel Unar Munguía analizan el derecho constitucional a una alimentación sana y sostenible, destacando cómo pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden generar un impacto profundo en la salud colectiva y en el futuro del planeta.

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El séptimo capítulo, Innovación que cura, explora cómo la ciencia y la investigación médica abren nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida y enfrentar algunos de los desafíos más urgentes en materia de salud. Los doctores Carlos Amador Bedolla, Azucena Ibeth Carballo Villalobos y Gerardo Leyva Gómez reflexionan sobre casos de innovación impulsados desde la Facultad de Química y sobre el papel de la Unidad de Investigación Preclínica en la innovación de salud en el país, capaz de transformar el conocimiento en bienestar, esperanza y futuro.

No te pierdas el estreno de Ciencia que conecta, los lunes a partir del 1 de junio, a las 20:30 horas, con retransmisión los sábados, a las 13:30 horas, por la señal de TV UNAM.