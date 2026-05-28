Rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se este jueves se lleva a cabo el segundo día de negociaciones de la primera ronda formal entre los gobiernos mexicano y estadounidense.

En ausencia del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la delegación norteamericana la encabeza el representante comercial adjunto, Jeffrey Goettman.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutierrez, encabezaron la delegación mexicana, en la que también participó Altagracia Gómez.

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El miércoles por la noche, Ebrard encabezó la celebración de bienvenida a Goettman junto con su equipo, el asistente de la USTR para el Hemisferio Occidental, Daniel Watson, la responsable de pequeñas empresas, acceso a mercado y competitividad industrial, Sushan Demirjian; la encargada de Asuntos Laborales, Katherine Mastman, el representante de la USTR para Norteamérica, Daniel O´Brien, y la especialista de la USTR en Medio Ambiente y Recursos Naturales, Amanda Mayhew. Asistieron legisladores estadounidenses y empresarios del sector.

Al evento de bienvenida también asistieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora; el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Sergio Contreras, y el presidente de la American Chamber of Commerce Mexico (Amcham), Oscar del Cueto.

La Secretaría de Economía dijo que “el secretario Ebrard confió en que México y Estados Unidos lograran, tras las conversaciones, fortalecer aún más su asociación económica, en la que ambos países son el principal socio comercial del otro”.

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Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió por redes sociales un mensaje en el que dijo: “…iniciamos el diálogo de revisión del T-MEC con líderes del sector privado, del gobierno de México y del Congreso de los Estados Unidos. Juntos, seguiremos fortaleciendo y modernizando la relación económica más grande de la historia para la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos y nuestro futuro compartido”.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) dijo que los dos tema a abordarse serán: reglas de origen y seguridad económica.

Mientras que Ebrard aseguró que los temas a abordarse serán: sector automotriz, acero y aluminio que “para nosotros son una gran preocupación”, así como dispositivos médicos y manufactura avanzada.

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Ambas partes dieron a conocer que la segunda ronda de negociaciones se llevará a cabo en Washington D.C., el 16 y 17 de junio próximo. Fechas en las que se hablará de temas de agricultura y competencia, de acuerdo con la USTR.

Además de que expusieron que la negociación irá más allá del primero de julio, ya que la tercera ronda se realizará en la Ciudad de México en la semana del 20 de julio.

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