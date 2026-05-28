La Fórmula 1 ya no solo se vive en la pista. Desde hace algunos años, el paddock se convirtió en uno de los escenarios favoritos de la moda de lujo, pero ahora Gucci acaba de llevar esa relación a otro nivel. La firma italiana anunció su alianza con Alpine Formula One Team, convirtiéndose oficialmente en la primera casa de moda de lujo en fungir como patrocinador principal de un equipo de F1.

A partir de la temporada 2027, el equipo competirá bajo el nombre de Gucci Racing Alpine Formula One Team, una colaboración que mezcla dos mundos obsesionados con la precisión, el performance y la estética: el automovilismo y el lujo. Y sí, honestamente era cuestión de tiempo.

Foto: Alpine, Renault

Porque la Fórmula 1 dejó de ser únicamente un deporte para convertirse en una plataforma cultural global. Las marcas de lujo lo entendieron perfectamente: Louis Vuitton está en la conversación, TAG Heuer domina el timing, Tommy Hilfiger ya había coqueteado con el motorsport y ahora Gucci entra oficialmente a la parrilla.

Gucci Racing: el nuevo universo de la firma italiana

La colaboración no se limita a poner un logo sobre un monoplaza. Gucci presentó Gucci Racing, una nueva plataforma enfocada en experiencias, moda, contenido y productos inspirados en el universo del motorsport.

El proyecto girará alrededor de conceptos como disciplina, excelencia, ingeniería y velocidad, valores que tanto Gucci como Alpine consideran parte esencial de sus respectivas identidades.

Gucci Racing. Foto: Gucci

Además, la alianza incluirá experiencias exclusivas, cápsulas especiales, activaciones y contenido alrededor de la F1 durante las próximas temporadas.

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El momento perfecto para entrar a la F1

La noticia llega en uno de los momentos más fuertes para la Fórmula 1 a nivel cultural. El campeonato vive una expansión enorme entre nuevas generaciones, especialmente entre audiencias jóvenes y femeninas, algo que las firmas de lujo están aprovechando.

De acuerdo con Gucci, la F1 representa actualmente una de las plataformas premium más poderosas del mundo, con un alcance global gigantesco y una capacidad única para conectar moda, entretenimiento y deporte.

La moda de lujo entra oficialmente al paddock. Foto: Gucci

Y Alpine tampoco es una elección aleatoria. La escudería francesa —con Pierre Gasly y Franco Colapinto como parte de la conversación actual del equipo— atraviesa una etapa de crecimiento deportivo y mediático que encaja perfectamente con la narrativa que Gucci quiere construir.

Moda y motorsport: una relación cada vez más cercana

La alianza también confirma algo que ya veníamos viendo desde hace varias temporadas: la estética del motorsport está dominando la moda.

Chamarras racing, guantes de piel, logos automovilísticos, siluetas utilitarias y referencias al universo de las carreras llevan meses apareciendo en pasarelas, campañas y street style. Lo que antes pertenecía exclusivamente a los pits ahora también vive en las semanas de la moda.

Con Demna al frente de la dirección artística de Gucci, la expectativa sobre cómo se verá visualmente esta nueva etapa es enorme. Sobre todo considerando que el diseñador ha convertido la mezcla entre cultura pop, deporte y lujo en una de sus especialidades.

¿Cómo se verá Gucci en la pista?

Aunque todavía no se revelaron los diseños oficiales de los monoplazas para 2027, Gucci confirmó que Alpine competirá bajo los colores de la firma italiana y que la identidad visual de Gucci Racing tendrá un papel clave dentro del equipo.

Gucci será sponsor title de Alpine a partir de 2027. Foto: Gucci

Eso significa que el universo visual del paddock está a punto de ponerse mucho más interesante. Porque si algo quedó claro con este anuncio es que la Fórmula 1 ya no solo se trata de quién gana el domingo. También se trata de quién domina la conversación cultural fuera de la pista.

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