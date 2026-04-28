El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc continúa expandiendo su influencia más allá de las pistas al convertirse en el nuevo embajador global de L’Oréal Paris, una de las firmas más importantes en la industria de la belleza. Este anuncio marca un nuevo capítulo en la carrera del monegasco, quien se suma a una lista de figuras internacionales que representan los valores de la marca, entre ellos su excompañero y piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz.

Con este movimiento, Charles Leclerc no solo reafirma su estatus como uno de los rostros más relevantes de la Fórmula 1, sino también como una figura clave en la intersección entre deporte, moda y belleza, un terreno que cada vez cobra mayor relevancia en la cultura contemporánea.

Charles Leclerc y L’Oréal Paris: una alianza entre deporte y belleza

De acuerdo con lo informado por la marca, la incorporación de Charles Leclerc responde a una estrategia que busca conectar con nuevas audiencias a través de perfiles auténticos, contemporáneos y con una fuerte presencia global.

El piloto, reconocido por su estilo elegante y natural fuera de la pista, encaja con el mensaje de la firma, que promueve la confianza y la autenticidad como pilares de la belleza moderna. Según se ha dado a conocer, su participación incluirá campañas internacionales enfocadas en el cuidado personal masculino, una categoría que continúa creciendo dentro de la industria.

Esta alianza también refuerza la tendencia de integrar figuras del deporte en campañas de belleza, ampliando la conversación sobre masculinidad, imagen y autocuidado.

Nuevo embajador global de L’Oréal Paris. Foto: L’Oréal Paris

Leer también: Paola Hinojos: “La moda es mi manera de hablar y de contar historias”

Más allá de su desempeño con Ferrari, Charles Leclerc ha construido una imagen sólida dentro del mundo fashion. Su estilo se caracteriza por una estética pulida, con guiños al lujo discreto y a la sastrería contemporánea, lo que lo ha llevado a colaborar con distintas marcas de moda y lifestyle a lo largo de su carrera.

Ya sea en eventos, editoriales o apariciones públicas, el piloto ha demostrado una versatilidad que lo posiciona como un referente de estilo masculino actual: relajado pero sofisticado, clásico pero relevante.

Su llegada a L’Oréal Paris no resulta casual, sino parte de una evolución natural en la que los deportistas se convierten en íconos culturales capaces de influir tanto en la moda como en la belleza.

Con este nuevo rol, Charles Leclerc confirma que su impacto va mucho más allá del automovilismo, consolidándose como una figura global que conecta con distintas industrias y generaciones.

Leer también: Checo Pérez conquista la portada de WWD con estilo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters/