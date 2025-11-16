Lejos de la velocidad del paddock, Charles Leclerc abre una nueva faceta con CL16, una marca de ropa que lo coloca detrás del diseño. La colección —una cápsula de 12 piezas— apuesta por siluetas limpias, cortes relajados y básicos funcionales para todo el año.

La esencia de CL16: básicos atemporales, líneas relajadas y una paleta inspirada en Mónaco. Foto: Instagram: CL16

Así es la marca de ropa de Charles Leclerc

Más que un proyecto paralelo, CL16 es una declaración de estilo: Leclerc quería crear prendas que conectarán con su comunidad y mostraran la versión más real y cotidiana de sí mismo. La colección incluye sudaderas, hoodies de caschmere y playeras. Además, hay bufandas de lana, gorras, gorros, un llavero y hasta un suéter para perros, todo con su distintivo logotipo.

Siluetas limpias, tonos neutros y una estética que refleja su lado más personal fuera del paddock. Foto: Instagram: CL16

La estética de CL16 gira alrededor de una paleta controlada de blancos y rojos, un guiño directo a Mónaco y al número 16 que lo acompaña desde el inicio de su trayectoria. Sin gráficos ruidosos ni estampados estridentes, la marca apuesta por la simplicidad, la temporalidad y la textura de las telas.

Ese mismo lenguaje visual se refleja en la campaña, dirigida fotográficamente por Antonie Truchet, colaborador cercano del piloto. En la campaña del lanzamiento, Leclerc aparece junto a su prometida, Alexandra Saint Mleux y su perro Leo. Este gesto añade dimensión emocional a la marca: más que merch, es un proyecto con raíces personales.

Charles, Alexandra y Leo en la campaña que da vida a CL16, una marca construida desde raíces, vínculos y estilo auténtico. Foto: Instagram: CL16

La colección ya se encuentra agotada en su tienda oficial. Varios medios señalan la alta demanda y carácter limitado de las piezas. Esto la convierte en un objeto de deseo para fans de la F1 y para quienes admiran la estética más allá de los circuitos.

Con CL16, Charles demuestra que su velocidad no solo se mide en vueltas, sino también en su capacidad para diseñar un legado personal: prendas sobrias, con significado y para llevar más allá del asfalto.

