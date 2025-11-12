La historia de Apple y la moda vuelve a cruzarse. Décadas después de que Steve Jobs hiciera del cuello de tortuga negro de Issey Miyake un ícono minimalista, Apple vuelve a mirar hacia el legado del diseñador japonés con el lanzamiento del iPhone Pocket, una pieza que redefine la idea de llevar un smartphone… literalmente como si fuera parte del outfit.

El resultado es un accesorio que podría desfilar en París: una funda tejida con textura acanalada, minimalista y vibrante, creada junto al estudio 132 5. Issey Miyake. "El iPhone Pocket tiene una estructura abierta acanalada con las cualidades de los plisados originales de Isse Miyake", detallan sobre este tejido y técnica con la que revolucionó la moda en su tiempo.

Su diseño abraza el cuerpo del teléfono con la misma precisión con la que la moda japonesa entiende la silueta humana. Es wearable, funcional y, sobre todo, satatement.

Tecnología que se viste y se adapta a la vida urbana con color y minimalismo. Foto: Especial. Apple

Leer también: Así es la colección de ropa rota de Balenciaga que cuesta miles de dólares

La paleta de colores es una oda al optimismo: limón amarillo, mandarina, morado, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro. Cada tono parece haber sido elegido para integrarse en el lenguaje estético del dopamine dressing que domina este invierno. Ya no se trata solo de proteger el teléfono, sino de mostrarlo como un accesorio más, al nivel bolso mini o una bufanda escultórica.

De los tonos neón al clásico negro: refleja las tendencias del invierno 2025. Foto: Especial. Apple

Su versatilidad también marca la diferencia: el accesorio puede llevarse dentro del bolso, cruzado, en la mano o incluso sobre el outfit. El diseño, además, está pensado para adaptarse a distintos modelos de iPhone, con un acabado elástico que envuelve y sostiene el dispositivo sin perder su forma.

Se puede llevar en el bolso, en la mano o cruzado. Foto: Especial. Apple

El iPhone Pocket tiene todos los rasgos de un accesorio de lujo: textura artesanal en 3D, concepto de diseño japonés, edición limitada y una historia que conecta con la estética icónica de Jobs. Es, en esencia, la evolución natural del techwear: piezas funcionales que también se leen como moda.

Cuándo estará disponible el iPhone Pocket

El iPhone Pocket saldrá a la venta a partir del 14 de noviembre de 2025 en tiendas Apple seleccionadas y en línea. La firma especifica hasta ahora que estará disponible en Francia, Gran China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.

Leer también: Lanzan colección de bolsos inspirados en Mafalda; ¿cuánto cuestan?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters