En De Última sabemos que el cambio de temporada también es el momento perfecto para renovar el look. Este invierno 2025, la tendencia capilar se inclina hacia tonos sofisticados, de acabado natural y con matices que aportan brillo y profundidad al rostro. Aquí te contamos los cinco colores que están marcando el rumbo en salones y redes sociales.

Cherry Cola

Inspirado en el clásico refresco, este tono mezcla matices castaños con reflejos borgoña y rojizos, logrando un resultado cálido y sensual. Es ideal para quienes buscan un cambio visual visible, pero sin salir de los tonos oscuros.

Cabello tono cherry cola, mezcla de rojo oscuro y borgoña, tendencia en coloración invierno 2025. Foto: Instagram: @dualipa

Su efecto tridimensional realza el movimiento del cabello y aporta luminosidad sin necesidad de decolorar por completo.

Funciona mejor en bases castañas y luce espectacular con peinados pulidos o ondas suaves.

Expensive Brunette

El castaño se renueva con reflejos cálidos y destellos miel que aportan textura y elegancia. Este color busca un acabado lujoso, pero sutil, perfecto para un look natural y sofisticado.

Tinte castaño oscuro con reflejos miel, estilo expensive brunette, tendencia de cabello inviero 2025. Foto: Instagram: @lilyjcollins

Combina con cualquier tono de piel y da la sensación de un cabello más sano y brillante.

Pide a tu colorista reflejos finos y difuminados que iluminen sin marcar contraste.

Vanilla Blonde

El rubio mantequilla regresa con fuerza, aunque más suave y cremoso que en temporadas pasadas. Este tono mezcla matices dorados y beige para un efecto cálido y aterciopelado.

Rubio vainilla cremoso y luminoso, tono claro en tendencia para invierno 2025. Foto: Instagram @sydney_sweeney

Se adapta al clima invernal aportando luz al rostro, sin el mantenimiento del rubio plateado.

Se puede lucir con un balayage o babylights que mantengan raíces naturales y puntas más claras.

Copper Melt

Los tonos cobrizos siguen dominando, pero esta vez con un giro más sutil profundo. El Copper Melt mezcla naranjas suaves con toques dorados, logrando un efecto derretido que aporta calidez inmediata.

Cabello color cobre derretido, mezcla de tonos cálidos y reflejos dorados, ideal para invierno 2025. Foto: Instagram @sadiesink_

Ilumina la piel y da vida al cabello, especialmente en días fríos.

Ideal para bases claras o medianas; puedes mantenerlo vibrante con champús específicos para color rojo.

Mocha Gloss

Una fusión entre café y reflejos fríos que crean un acabado brillante y pulido. El Mocha Gloss se distingue por su elegancia y facilidad de mantenimiento.

Color de cabello cobre derretido, mezcla de tonos cálidos y reflejos dorados, ideal para invierno 2025. Foto: Instagram @camilamorrone

Su brillo espejo lo hace perfecto para quienes buscan un tono oscuro con un toque moderno.

Potencia el efecto gloss con tratamientos hidratantes o mascarillas de brillo.

Este invierno, los tonos naturales con matices cálidos y acabados luminosos serán los protagonistas. Una paleta que apuesta por la elegancia, la profundidad y el brillo, sin dejar de lado la facilidad de cuidado que tanto buscamos.

