Este otoño-invierno 2025 se trata de jugar con el volumen, los contrastes y las texturas. Los pantalones son los protagonistas del look: cómodos, con siluetas relajadas y cortes que favorecen cualquier tipo de cuerpo. De los bombachos que regresan con nostalgia a los acampanados que estilizan, en De Última te contamos cuáles son los cinco estilos que dominan la temporada.

1.Pantalones bombachos: el favorito del street style

Los pantalones bombachos se convirtieron en el nuevo básico de la temporada. Su estilo relajado, con cintura ceñida y piernas amplias, los hace perfectos para combinar con suéteres ceñidos o blazers estructurados.

Tendencia estrella del otoño-invierno 2025: los bombachos combinan comodidad y estilo urbano. Foto: Zara

Dónde: Zara

Precio: $999 pesos

2. Pantalones de pinzas: un clásico que vuelve con fuerza

Los pantalones con pinza son clave para lograr un look pulido sin perder comodidad. Este otoño se llevan en tonos neutros como gris, beige o camel, y se combinan con camisas blancas, tops de punto o abrigos largos.

Elegancia atemporal. Las pinzas regresan con un toque moderno para looks formales o casuales. Foto: Massimo Dutti

Dónde: Massimo Dutti

Precio: $3,295.00

Leer también: De Birkenstock a UGG, los clogs con más estilo de la temporada

3. Pantalones acampanados: el corte más favorecedor

El corte que estiliza todo. Los flare pants regresan con fuerza, ahora en tejidos gruesos y de talle alto para alargar la figura. Ideales para usar con botas o tacones, son una opción elegante y versátil para la oficina o una cena casual.

El corte más favorecedor de la temporada vuelve con fuerza para estilizar tu figura. Foto: H&M

Dónde: H&M

Precio: $799 pesos

4. Pantalones cargo: utilidad con estilo

La estética utilitaria sigue reinando, y los pantalones cargo son la mejor muestra. Con múltiples bolsillos y cortes amplios, se reinventan en materiales más suaves y femeninos como el satén o el algodón lavado.

La moda utilitaria se reinventa: bolsillos amplios, silueta relajada y mucho estilo. Foto: Bershka

Dónde: Bershka

Precio: $849 pesos

5. Jeans holgados: el denim del momento

El denim no se queda atrás esta temporada. Los jeans amplios y de tiro alto se imponen con fuerza, especialmente en lavados oscuros y corte baggy. Son el balance perfecto entre comodidad y estilo.

El denim se transforma esta temporada con cortes amplios y un aire vintage irresistible. Foto: Liverpool

Dónde: Liverpool

Precio. $1,759 pesos

Un vistazo más allá de las pasarelas

Además de estos cinco modelos, también veremos opciones en piel sintética, pantalones de rayas diplomáticas y cortes de tiro alto que resaltan la cintura. La clave está en elegir una silueta que resalte tu estilo y que puedas adaptar a tu vida diaria.

Los pantalones de esta temporada no solo marcan tendencia, sino que también redefinen lo que significa vestir con comodidad y elegancia.

Leer también: Eiza González brilla con vestido rojo en los CFDA Fashion Awards

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters