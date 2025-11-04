La actriz Eiza González sigue dejando el nombre de México en alto en la industria de la moda. Esta vez, fue invitada a los CFDA Fashion Awards 2025, importante evento organizado por el Council of Fashion Designers of America (Consejo de Diseñadores de Moda de América) para reconocer a los creativos más destacados cada año.

Eiza acompañó a Wes Gordon, director creativo de la firma Carolina Herrera, quien estuvo nominado en la categoría American Womenswear Designers of the Year, en la cual resultó ganador Ralph Lauren.

Eiza González y Wes Gordon a su llegada a los CFDA Fashion Awards 2025, el lunes 3 de noviembre. Foto: AFP

Eiza González destaca en los CFDA Fashion Awards

Para asistir a esta premiación, conocida como los “Oscar de la moda”, la talentosa Eiza González eligió un color llamativo y poderoso, asociado con la pasión, para desfilar en la 'white carpet'. Se enfundó en un vestido rojo de corte recto con escote cruzado que crea la clásica forma en V.

Uno de los puntos más destacados del diseño son sus mangas abullonadas, que aportan elegancia y dramatismo al look. También resaltan los cortes laterales, confirmando que los sensuales detalles cut-outs siguen en auge.

Eiza González luce vestido y bolso a juego. Foto: AFP

La actriz de “El problema de los tres cuerpos” combinó este vestido rojo de Carolina Herrera con unas sandalias doradas con tacón y tiras finas. Usó un clutch de la firma en el mismo color y sumó lo justo en joyería: aretes y anillo con brillantes.

Un toque de dorado es ideal al vestir de rojo... y Eiza González lo confirma. Foto: AFP

El look de Eiza González es de la colección primavera-verano 2026 de Carolina Herrera, que presentó Wes Gordon en Madrid recientemente.

Peinado y maquillaje de Eiza González

Últimamente, la actriz mexicana ha estado luciendo su cabello con rizos. Pero, para esta ocasión, en la que lleva un diseño con volumen en la parte superior, decidió lucir su cabello largo alisado, peinado con raya en medio. Es un estilo sencillo y siempre elegante.

En su maquillaje, su equipo de belleza usó tonos rojizos, fieles a su vestimenta, pero suaves, tanto en mejillas como en labios.

Eiza González luce una piel luminosa en la velada. Foto: AFP

Eiza González sigue posicionándose como una figura latinoamericana que brilla en la industria de la moda global. ¿Qué te pareción su elegante vestido rojo?

