La pareja que recientemente cautivó a todos en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Ciudad de México anunció su compromiso este domingo, 2 de noviembre. El piloto monegasco Charles Leclerc le propuso matrimonio a la influencer mexicana Alexandra Saint Mleux.

“Mr. & Mrs. Leclerc…” es la frase que escribieron en Instagram, acompañada con emojis de anillo de compromiso y de corazones que expresan su amor. En una tierna imagen en la que ambos sostienen y besan a su mascota, se puede apreciar el anillo de compromiso que luce la modelo.

La manera en que involucraron a su perrito Leo en este momento especial es muy original y conmovedora. En una placa que va con su collar corbatín se lee el mensaje de la propuesta: “Dad wants marry to you” (Papá quiere casarse contigo), mientras que en una galleta con forma de huesito dice: “Mom said yes” (Mamá dijo sí).

Foto: Especial. Instagram @charles_leclerc

Así es el anillo de compromiso que Charles Leclerc le dio a Alexandra Saint Mleux

Este año, se han comprometido varias celebridades del momento, como Dua Lipa, Selena Gómez y Taylor Swift. Aunque sus anillos son diferentes y adaptados al estilo de cada una, tienen en común ser de gran tamaño, para nada discretos.

El anillo de compromiso que Charles Leclerc le dio a Alexandra Saint Mleux llama la atención al instante, pero mantiene un estilo clásico. La modelo mexicana lleva ahora en su mano una joya con diamante de talla ovalada. Según se alcanza a ver, es una banda pavé, es decir, está cubierta con pequeños diamantes.

Foto: Especial. Instagram @charles_leclerc

El medio Daily Mail consultó a la joyera Laura Taylor, quien explica que el anillo de compromiso está engastado en una banda de platino. Además, estima que el diamante podría ser de cinco o seis quilates.

La experta en joyas Toya, en la edición australiana de Elle, coincide con las características de la joya. Considera que “el diseño es atemporal y refinado, con un óvalo suavemente alargado que captura la máxima luz, a la vez que mantiene un perfil equilibrado y elegante”.

¿Cuánto cuesta el anillo de Alexandra Saint Mleux?

La experta en anillos de compromiso entrevistada por el Daily Mail estima que el de Saint Mleux podría tener un costo de 525 mil dólares (alrededor de 9 millones 700 mil pesos mexicanos), aproximadamente; esto “si el diamante es natural y de calidad excepcional”, aclara.

Foto: Especial. Instagram @charles_leclerc

El look de la prometida de Charles Leclerc

Alexandra Saint Mleux es toda una ‘it girl’. El look que eligió para anunciar su compromiso es femenino, delicado y elegante. Apostó por un vestido lencero de satén en azul celeste, con cuello halter adornado con encaje blanco. El diseño del 'slip dress' es de la firma francesa Phème Paris.

Las joyas que acompañaron a su anillo de compromiso fueron unos aretes de Chanel, con la doble C distintiva de la marca en su diseño, y pulsera Juste un clou de oro amarillo, de Cartier.

Leer también: Piedras y cristales, la tendencia de joyería que arrasa en otoño

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters