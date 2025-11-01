Con la llegada de noviembre y su clima húmedo, muchas personas buscan renovar su cabello para controlarlo de fenómenos como el frizz y la resequedad. La buena noticia es que el calendario lunar 2025 puede ser una guía para encontrar los mejores días en caso de querer cortarlo, teñirlo o aplicarle un tratamiento.

Mia Astral, astróloga y creadora de contenido en Instagram, ha compartido un calendario con esta información útil y aquí te lo compartimos.

Se cree que la Luna Creciente puede favorecer al cabello para que crezca fuerte, brillante y con volumen. Foto: Freepik

¿Qué días conviene cortarse el cabello según la Luna?

De acuerdo con el calendario de Mia Astral, los días más favorables para un corte radical de cabello que, además de refrescar su apariencia estimule su crecimiento, es del 1 al 4 de noviembre.

Específicamente, la experta sugiere cortarlo el 4 de noviembre, es decir, un día antes de que la Luna entre en su fase Llena. Y es que se cree que, durante la transición, la energía del satélite puede fortalecer la raíz y favorecer la densidad.

Otro momento apto para cortar el pelo es el 20 de noviembre, cuando comienza la Luna nueva. Pero no te vayas a hacer cualquier corte, sino un pequeño despunte para aprovechar la energía de regeneración.

¿Qué días de noviembre 2025 no cortar tu cabello?

Si tu intención es mantener el largo actual o evitar que tu corte pierda su forma demasiado pronto, procura no cortar tu cabello el 12 de noviembre. Durante dicho día, la Luna estará en fase menguante, lo que vuelve lento el crecimiento del cabello.

Cuidado con hacerte looks precipitados en dicha fase lunar porque podrías arrepentirte.

Aprovecha el nuevo comienzo de mes para renovar tu cabello. Foto: Freepik

Sea cual sea la fase, no olvides consentir a tu pelo con tratamientos capilares (por ejemplo, mascarillas y exfoliantes del cuero cabelludo) a lo largo del mes. Refuerza esta medida dentro de tu rutina si tu melena ha sido teñida o sometida a procedimientos con químicos, como la decoloración.

Y, como lo mencionamos anteriormente, noviembre trae un clima seco y es indispensable garantizar la hidratación del pelo. En este caso, te recomendamos hacer un enjuage con manzanilla para mantener su suavidad.

