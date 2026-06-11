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La actriz Bárbara Islas alienta a las mujeres a no quedarse calladas ante un caso de acoso como el que ella sufrió, pues, pese a considerar que se ha avanzado en materia legal, ve todavía muy complicado el proceder legalmente en contra de los perpetradores.
Durante la presentación de su más reciente proyecto, Riquísimos... por cierto, la actriz fue cuestionada sobre su experiencia y la de otras compañeras, tema que dijo, le genera tristeza al ver cómo muchos hombres se pronuncian en contra de leyes que sólo buscan proteger a las mujeres.
En su caso, lleva ocho años lidiando con un fan obsesionado que, sin importar en donde ella trabaje, siempre está a las afueras del lugar, incluso en Televisa San Ángel. La situación escaló al punto de que consiguió la dirección de su madre, por lo que interpuso una denuncia que, lamenta, no ha sido suficiente para garantizar su seguridad.
“Es bien triste, porque vas y denuncias, enseñas lo que tienes y pues son solamente dos meses de restricción, aparte es por delegación; lo que he hecho es tomar mucha precaución”.
Contrario a esconderse, invita a las personas que pasen por algo similar a no quedarse calladas y formar una red de apoyo.
“A mí lo que más me ayudó fueron las redes sociales y los medios de comunicación. Lo subí a Facebook, se hizo súper viral, muchos medios me empezaron a preguntar; de esta manera esta persona pues yo creo que se espantó y desapareció un buen rato”.
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