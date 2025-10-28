Para quienes disfrutan del calzado arriesgado, Crocs ha lanzado un estilo que rompe con todas las tendencias. Se trata de unas botas de felpa con print de leopardo y en De Última te presentamos todos los detalles.

Las nuevas Knee High Leopard de Crocs están pensadas para los fans más atrevidos. Foto: Cortesía

¿Cómo son las nuevas botas afelpadas de Crocs??

Los seguidores de las colecciones de Crocs saben que durante estas fechas la marca hace lanzamientos especiales y, sobre todo, innovadores.

Con la llegada de Croctober también aparece un calzado con un toque felino y mucha altura. Se trata de las botas Classic Unfurgettable Leopard Knee High, propuesta pensada para las personas que buscan elevar sus looks a otro nivel.

Este modelo, el más alto que Crocs ha lanzado hasta ahora, alcanza los 90 cm y se vende en México como una edición especial.

Las botas destacan por una cubierta de felpa vegana con estampado de leopardo y un diseño adornado con 17 Jibbitz, lo que ofrece múltiples posibilidades de personalización.

Además, incorpora nuevas aplicaciones como una correa trasera, un clip y un remache metálico. La combinación de dichos elementos les da un toque desafiante para el otoño 2025.

Carly Gomez, Chief Marketing Officer de Crocs, expresó que este lanzamiento de Croctober es una carta de amor para los fans, a quienes celebran por su creatividad, individualidad y audacia.

Las botas Crocs Knee High Leopard son las más altas que ha lanzado Crocs hasta ahora. Fotos: Cortesía

¿Cuánto cuestan las botas de leopardo de Crocs?

Esta colección completa se integra por tres modelos, empezando por las botas Classic Unfurgettable Leopard Knee High, que tienen un precio de $3,999.

El segundo modelo son las sandalias Bae Leopard Clog, de 60 mm de altura y detalles texturizados en el talón, cuyo precio es de $1,899. Así que si amas las plataformas, son para ti.

Y finalmente, las Classic Unfurgettable Leopard Clog que tienen un precio de $1,599.00.

Bae Leopard Clog está disponible por $1,899. Así que si amas las plataformas, son para ti. Su diseño es el tradicional pero añade una correa trasera giratoria envuelta en felpa y 4 orificios adicionales para añadir más Jibbitz.

Croctober 2025 aparece con una colección única para los fans de la marca. Foto: Cortesía

Con este lanzamiento, Croctober se convierte en uno de los momentos más esperados del año para los seguidores de la marca y los amantes de la moda comfy.

