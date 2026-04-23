¿Cuándo comienza la temporada de lluvias en México?; esto se sabe

La Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales en México es un periodo anual, caracterizado por un aumento significativo en la precipitación. Este 2026, se pronostican lluvias superiores al promedio histórico, con 109.1 mm esperados en junio.

Este periodo comenzará el viernes 15 de mayo en el Pacífico y el lunes 1 de junio en el Atlántico, finalizando aproximadamente el 30 de noviembre. Con un pico máximo de actividad en los meses de agosto, septiembre y octubre.

Por su parte, una de las más calurosas y extensas ondas de calor del año llegará este jueves 23 de abril a gran parte del territorio mexicano. Los efectos de esta onda se presentarán desde el sábado 25 de abril, hasta la próxima semana.

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Foto: Luis Camacho | El Universal

¿Cómo será la actividad de la Temporada de Lluvias y Ciclones?

Aunado a ello, se llevó a cabo la Reunión Nacional de Protección Civil, donde se realizó un análisis de la temporada previa y se presentó el pronóstico para este año, enfatizando en la estrategia de anticipación y protección a la población con la que se cuenta, basada en cinco ejes fundamentales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este año el pronóstico meteorológico prevé la llegada de entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico, con 4 o 5 en la categoría de huracanes mayores, y de 11 a 15 en el Atlántico.

El Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, explicó que para este 2026 se prevé una temporada activa o por arriba del promedio en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se espera una actividad cercana o por debajo de la media climatológica.

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Lluvia sorprende a capitalinos que caminaban por el centro de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Los ejes fundamentales que articulan la respuesta ante emergencias tienen que ver con el fortalecimiento del monitoreo y la alerta temprana para emitir avisos geográficamente preciosos, mediante una vigilancia permanente junto al SMN y organismos internacionales.

Además, también destaca la reducción de riesgos a través de la limpieza de ríos y la estabilización de laderas. Estas acciones se realizan bajo una coordinación cooperativa entre los tres niveles de gobierno, priorizando la capacitación comunitaria y el desarrollo de infraestructura resiliente.

¿Qué pasará con el fenómeno "El Niño"?

En cuanto al monitoreo del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), el organismo nacional informó que, para el 2026 se espera una transición hacia condiciones de El Niño durante el trimestre de mayo a julio, con una probabilidad del 61%.

Se espera que este fenómeno persista y se fortalezca durante el poco de la temporada de ciclones tropicales. En invierno, existe la probabilidad del 25% de que evolucione a un evento de El Niño muy fuerte.

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