Más Información

Mattel lanza set de El Diablo Viste a la Moda; ¿cómo es y dónde conseguir la nueva colaboración?

Mattel lanza set de El Diablo Viste a la Moda; ¿cómo es y dónde conseguir la nueva colaboración?

Influencer Luisito Rey revela que fue diagnosticado con cáncer; “busco aceptarme aunque duela”, dice

Influencer Luisito Rey revela que fue diagnosticado con cáncer; “busco aceptarme aunque duela”, dice

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estos son los eventos con promoción especial HOY, 23 de abril

Jueves de 2x1 en Ticketmaster; estos son los eventos con promoción especial HOY, 23 de abril

Carolina Flores: video muestra momento exacto del asesinato de la exreina de belleza; así fue atacada por su suegra

Carolina Flores: video muestra momento exacto del asesinato de la exreina de belleza; así fue atacada por su suegra

Dr Simi se lanza al mundo de la moda; así es su colaboración con Crocs

Dr Simi se lanza al mundo de la moda; así es su colaboración con Crocs

El mundo de los espectáculos ha puesto la lupa sobre "", la secuela que llega 20 años después de la primera película y uno de los estrenos más esperados del 2026.

En una nueva colaboración que combina la moda, el cine y el coleccionismo, Mattel Creations lanzó a través de su marca Fisher Price, un set de edición limitada de Little People inspirado en la película.

Este lanzamiento ha causado revuelo en redes sociales, pues conecta con la nostalgia de las generaciones que crecieron viendo la película como referente de la cultura pop y con juguetes que han sido íconos de la infancia desde hace décadas, como la línea de Fisher Price para infantes.

Lee también

La actriz estadounidense Meryl Streep, la actriz británica Emily Blunt, el actor estadounidense Stanley Tucci y la actriz estadounidense Anne Hathaway asisten al estreno mundial de "El diablo viste de Prada 2" en el Lincoln Center de Nueva York. FOTO: ANGELA WEISS / AFP.
La actriz estadounidense Meryl Streep, la actriz británica Emily Blunt, el actor estadounidense Stanley Tucci y la actriz estadounidense Anne Hathaway asisten al estreno mundial de "El diablo viste de Prada 2" en el Lincoln Center de Nueva York. FOTO: ANGELA WEISS / AFP.

¿Cómo es el set coleccionable de Fisher Price y "El Diablo Viste a la Moda"?

La colaboración de Mattel, mediante la cual la empresa asegura su compromiso con las nuevas tendencias, es un set de 4 piezas de la línea de Little People Collector de Fisher Price.

Cada figura de este set, el cual celebra el 20° aniversario desde el estreno, está diseñada para parecer uno de los cuatro personajes principales y más emblemáticos de la película:

  • Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep
  • Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway
  • Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt
  • Nigel, interpretado por Stanley Tucci

Lee también

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, este set no está realmente pensado para infantes (el público tradicional de la línea de Little People), sino para adultos y jóvenes coleccionistas que encuentran en esta colaboración el valor sentimental de la película y la aprecian como un ícono de la cultura pop.

¿Dónde conseguir el set de Little People de "El Diablo Viste a la Moda"?

La marca anunció el lanzamiento por medio de redes sociales e indicaron que el set está disponible a través de Amazon a un precio de 26.99 dólares (que equivale a aproximadamente 470 peos mexicanos); sin embargo, únicamente se han habilitado las opciones de compra en Amazon Estados Unidos.

Hasta el momento se desconoce si la colaboración estará disponible para su compra en México.

Set de 4 piezas de El Diablo Viste a la Moda x Fisher Price. Foto: Mattel
Set de 4 piezas de El Diablo Viste a la Moda x Fisher Price. Foto: Mattel

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]