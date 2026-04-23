Carolina Flores: video muestra momento exacto del asesinato de la exreina de belleza; así fue atacada por su suegra

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La muerte de Carolina Flores Gómez, una jovende 27 años, ha conmocionado las redes sociales tras difundirse un video que muestra el momento exacto en que fue asesinada dentro de su propio hogar.

Muere Calorina Flores, preseuntamente por disparos de su suegra. | Foto: Especial.
Muere Calorina Flores, preseuntamente por disparos de su suegra. | Foto: Especial.

¿Qué pasó con Carolina Flores Gómez en Polanco?

El feminicidio ocurrió el pasado 15 de abril en un departamento ubicado en Polanco Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, Carolina fue atacada con un arma de fuego presuntamente por su suegra, identificada como Erika María “N”.

Ella era Carolina Flores Gómez, exreina de belleza. Foto: Redes sociales
Ella era Carolina Flores Gómez, exreina de belleza. Foto: Redes sociales

El crimen no se hizo público de inmediato. Fue hasta el 16 de abril cuando elementos de la policía capitalina, durante un patrullaje rutinario, detectaron la presencia de peritos en el inmueble. Al indagar, confirmaron que el asesinato ya había sido denunciado previamente ante el Ministerio Público por el esposo de la víctima, quien señaló directamente a su propia madre como responsable.

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Video capta el momento exacto en que Carolina es asesinada

La difusión de un video captado por cámaras de seguridad dentro del departamento elevó el impacto del caso. En las imágenes - las cuales fueron compartidas por el comunicador Carlos Jiménez- se observa a Flores conversando brevemente con su suegra en la sala.

Minutos después, la joven se dirige a una habitación, presuntamente para buscar un objeto, pero es seguida por la agresora. Instantes más tarde, se escuchan al menos seis detonaciones, seguidas de un grito que, según se aprecia, correspondería a la víctima.

Posteriormente, el esposo de Carolina aparece con su bebé de ocho meses en brazos y enfrenta a su madre con evidente desesperación: “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, mamá?”, le reclama. A lo que la mujer responde sin titubeos: “Nada, me hizo enojar”.

En medio de la tensión, el hombre insiste: “¿Qué te pasa? Es mi familia”; por lo que la agresora remata con una frase que apunta a un posible móvil ligado a celos o conflictos familiares: “Tú eras mío y ella te robó”.

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